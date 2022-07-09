Киев хочет вернуть беженцев для мобилизации в армию

Для обеспечения армии новыми солдатами задействовано даже внешнеполитическое ведомство Украины Фото: REUTERS

Министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал цифры украинцев, которые сейчас находятся "под ружьем". По его данным, общая численность военных и сотрудников различных силовых ведомств превышает миллион человек.

- У нас сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны, - заявил Резников и конкретизировал данные по ведомствам.

В Вооруженных Силах Украины на службе находятся до 700 тыс. человек, в Нацполиции – до 100 тыс., в Нацгвардии – до 90 тыс., Пограничные войска насчитывают еще около 60 тысяч. И все они с трудом противостоят в разы меньшей группировке российских войск и подразделениям Народной милиции ЛДНР.

Впрочем, это все бумажные цифры. В реальности ситуация для Киева гораздо более тяжелая, иначе призывников в армию не скребли бы по всем сусекам, в которые попали не только ночные клубы, где любит отдыхать молодежь, но и пляжи, торговые центры и даже храмы, возле которых полицейские вместе с сотрудниками военкоматов развернули настоящую охоту за потенциальным "пушечным мясом".

Дело дошло до того, что для обеспечения армии новыми солдатами задействовано даже внешнеполитическое ведомство Незалежной. В Сеть попал скриншот письма, с которым глава МИД Украины Дмитро Кулеба обратился к итальянским властям с просьбой предоставить списки всех украинских граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющих инвалидности или медицинского отвода от прохождения военной службы. При этом, такие списки Кулеба просит подготовить главу МВД Италии в кратчайшие сроки.

Письмо было размещено на официальном аккаунте в Твиттере украинского посольства в Италии, но потом его стыдливо удалили без каких-либо пояснений.

При этом, работающие в Италии граждане Украины, которые находятся там официально и по рабочей визе, сообщают, что их уже начали опрашивать в специальных органах Италии по работе с мигрантами именно по тем вопросам, на которых акцентировал внимание Кулеба – об отношении к воинской службе, о заболеваниях, препятствующих прохождению службы и т.д.

Получается, что, озвучивая дутые и пустые цифры, министр обороны Украины Алексей Резников просто вводит всех в заблуждение. И совсем иначе выглядит, пусть и отмененное, распоряжение Главкома ВСУ Залужного о запрете резервистам и мужчинам призывного возраста покидать место жительства без разрешения военкомата. Тем более, что никто не мешает вновь вернуть это распоряжение к жизни, оформив его иным способом - приказом министра обороны, постановлением Верховной рады, в конце концов, Указом самого пока еще президента Украины Владимира Зеленского.

Потому что уж кого-кого, а самих украинцев ни Зеленскому, ни его команде не жалко. Совсем не жалко. И, похоже, чтобы избежать насильной мобилизации у нынешних граждан Украины есть один-единственный путь - срочная смена гражданства с отказом от украинского. Иначе власти Незалежной буду продолжать считать их своей собственностью.

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