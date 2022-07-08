Глава Минобороны Украины оценил численность войск страны в миллион человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Численность войск Украины сегодня составляет более миллиона человек, заявил министр обороны страны Андрей Резников.

«У нас сегодня более одного милилиона человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны», – сказал глава Минобороны Украины на конференции «Строим вместе».

По словам Резникова, до 700 тысяч человек входят в состав Вооруженных сил Украины, до 100 тысяч – в Национальную полицию, до 90 тысяч – в Национальную полицию, еще до 60 тысяч человек состоят в пограничных войсках.

Стоит отметить, что реальная численность украинской армии до сих пор незвестна.

Напомним, на этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что ВСУ за последние две недели потеряли 5 469 человек.

Как писал сайт kp.ru, в мае президент Украины Владимир Зеленский продлил еще на 90 дней всеобщую мобилизацию и военное положение в стране.