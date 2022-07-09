Могла убежать, но кинулась на защиту бабушки: в Подмосковье два алабая загрызли собаку-артистку

Гретта обожала быть в центре внимания Фото: Личный архив героя публикации

Актерская карьера скотч-терьера Гретты трагически оборвалась минувшей зимой: собаку загрызли соседские алабаи. Пострадала и 82-летняя Зинаида Георгиевна, которая гуляла с Греттой в тот день. Но ни уголовного дела, ни компенсаций причиненного семье вреда нет до сих пор.

Гретте было 4 года. Фото: Андрей НЕКРАШЕВИЧ

КТО ТАКАЯ ГРЕТТА

- Гретте было 4 года, очень умная собака: с полувзгляда все понимала, обожала быть в центре внимания, - вспоминает о питомице Дарья Долотова – Поэтому, когда в театре «Город» в Долгопрудном, где я много с кем дружу, встал вопрос о том, чья собака могла бы играть в новогоднем спектакле про Карлсона, именно Гретта оказалась лучшей кандидатурой. И не подвела.

В театр собака шла охотно, ей явно нравилось то, что она делает Фото: Личный архив героя публикации

Вместе с Малышом она делала несколько несложных трюков, выходила со всеми артистами на финальную песню и на поклон, с удовольствием общалась с поклонниками. Прошлой зимой Гретта отыграла свою роль сразу в нескольких десятках новогодних елок.

Прошлой зимой Гретта отыграла свою роль сразу в нескольких десятках новогодних елок Фото: Личный архив героя публикации

- Она как будто улыбалась все время на сцене, а в театр шла охотно, ей явно нравилось то, что она делает, - говорит Дарья Долотова.

ПОГИБЛА, ЗАЩИЩАЯ

В феврале Гретта была с бабушкой Дарьи Зинаидой Георгиевной в деревне Новосельцево недалеко от Мытищ

- Утром 27 февраля бабушка звонит мне и говорит, что Гретта погибла. На них напали соседские алабаи. Они разгуливали небольшому бесхозной территорией между нашим и соседским участком без поводка и намордника, разделял нас лишь старый хлипкий забор. Они оттолкнулись от снежного наста рядом с забором и перемахнули преграду, когда увидели, что бабушка вышла погулять с собакой.

Гретта могла бы убежать, но осталась защищать хозяйку. Фото: Андрей НЕКРАШЕВИЧ

Из того, что Зинаида Георгиевна рассказала внучке, получается, что один алабай сразу взялся за Гретту. Та теоретически могла бы убежать. Но осталась защищать хозяйку, потому что второй алабай повалил Зинаиду Георгиевну на землю, стоило ей приблизиться. Пожилая женщина не потеряла присутствия духа: одной рукой защищала лицо, второй рукой нащупала доску, которая лежала неподалеку (на участке в то время шел ремонт) и огрела этой доской алабая по морде. Тот отшатнулся, Зинаида Георгиевна поднялась на ноги, начала лупить доской вторую собаку, подхватила Гретту на руки, занесла ее в дом.

Тогда она думала еще, что ее любимица жива, но ветеринары позже скажут: Гретте прокусили легкое, это была мгновенная смерть.

Заявление в полицию семья написала в тот же день, но через некоторое время получила отказ в возбуждении уголовного дела. Хотя пострадала не только собака, но и человек – у Зинаиды Георгиевны была прокушена рука в трех местах.

КАКОВА ЦЕНА СОБАКИ?

Владелец алабаев – Верхняцкий Артем, по крайне мере, именно это имя значится в качестве ответчика в иске, который Дарья и ее бабушка подали в Долгопрудненский городской суд. Пообщаться с ним корреспонденту kp.ru к моменту публикации так и не удалось.

- Когда все это произошло, он признавал, что виноват, обещал компенсировать ущерб. А когда узнал, что Гретта – собака не только породистая, но еще и титулованная, дал задний ход, - рассказывает корреспонденту kp.ru Дарья Долотова.

82-летняя Зинаида Георгиевна тоже пострадала Фото: Личный архив героя публикации

Чтобы заставить Артема выполнить обещанное, Дарья заявила иск о возмещении ей материального ущерба, Зинаида Георгиевна – о возмещении морального ущерба. Сейчас суд назначил экспертизу по определению стоимости погибшей Гретты и причиненного семье ущерба. От выводов специалистов зависит все остальное развитие событий.

Тем временем алабаи, по словам семьи Долотовых, как будто куда-то пропали: то ли их вывезли прочь с участка, то ли посадили на привязь подальше от соседей. В любом случае теперь их разделяет новый высокий забор, поверх которого Долотовы хотят еще и натянуть колючую проволоку: чтобы точно избежать неожиданных встреч с чужими питомцами.