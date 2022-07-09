Румыния решила оспорить у Польши право на восстановление Украины

Суммы называются гигантских масштабов и в таких диапазонах, что можно потерять сознание Фото: REUTERS

Европе грозит раскол не только из-за энергоресурсов, товаров и продовольствия, но и по вопросу Украины. Причем, совсем даже не по оказанию помощи, а еще и по тому, кто станет главным в Евросоюзе при восстановлении Незалежной.

Напомним, 30-го мая стало известно, что вице-премьер Польши Яцек Сасин объявил о желании Варшавы организовать финансовый центр фонда по восстановлению Украины на польской территории.

- Мы стремимся, чтобы центр этого фонда находился в Польше. Мы хотим иметь не только логистический, но и финансовый центр, - подчеркнул Сасин в своем выступлении на Радио Польши.

Польские претензии именно на такой порядок организации этой работы он обосновал тем, что именно Польша стала транзитным пунктом для украинского импорта и экспорта. И от Польши, по его словам, в частности, зависит, сможет ли украинское зерно дойти до внешних рынков сбыта.

Кроме того, Сасин "вспомнил", что на Всемирном экономическом форуме в Давосе при обсуждении темы восстановления Украины, которая была "чрезвычайно актуальна", выступающие очень часто говорили об этом в связке с Польшей: "Там Польшу повсеместно упоминали как страну, которая предоставляет Украине значительную часть помощи".

Но тут на днях у Варшавы появился конкурент в виде Бухареста.

- Я считаю, что восстановление Украины — это обязанность цивилизованного европейского общества. И мы, все страны Евросоюза, должны внести свой вклад в это. Но мы будем играть ключевую роль во всей конфигурации реконструкции, скажем, на годы, на это будет выделена значительная сумма денег, — заявил министр экономики Румынии Флорин Спэтару в телеэфире и пояснил, почему ключевую роль в восстановлении Украины должна играть именно Румыния. - Румынское правительство дало возможность тысячам украинских беженцев получить работу и интегрироваться в общество. Это основа для восстановления Украины, потому что в какой-то момент эти люди вернутся на Украину и продолжат работать.

Кроме того, по его словам, ключевая роль должна принадлежать Румынии благодаря исключительному географическому положению. Можем добавить не отважившемуся на откровенность министру еще два фактора: именно через Румынию идет вывоз украинского зерна и проходит обратный процесс ввоза на Украину оружия из стран Запада.

Можно расплакаться от умиления от такой готовности к помощи и самопожертвованию со стороны европейских союзников Украины, если бы не одно обстоятельство. Союзники начали выпрыгивать из штанов, не в силах сдержать желание помочь Украине сразу ровно после того, как стали звучать первые прикидочные цифры финансовой помощи Киеву. Именно после этого и появились желающие порулить финансовыми потоками, этакие современные европейские финансовые комиссары в пыльных … нарукавниках. Тем более, что суммы там называются гигантских масштабов и в таких диапазонах, что можно потерять сознание: 500 миллиардов долларов, 750 миллиардов, триллион. Это ведь сколько с таких финансовых потоков можно наварить себе в карман.

У европейцев с тонкой душевной организацией и нежной нервной системой от таких перспектив в уме голова, по всей видимости, и закружилась. И они начала наперебой предлагать себя в управляющие восстановлением Украины, аргументируя, что сам Киев не в силах справиться с такими суммами и не сможет ими рационально распорядиться. Куда-то делась их европейская рациональность, исходя из которой в первую очередь им стоило бы задать себе простой вопрос, а будет ли сам объект, которому необходима помощь. Сохранится ли он вообще, и если да, то в каком виде.

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