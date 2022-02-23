Депутат Рады допустил «аннексию» территорий Украины со стороны Венгрии, Польши и Румынии Фото: REUTERS

Венгрия, Польша и Румыния могут предъявить права на некоторые украинские территории страны. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Илья Кива указав на земли, которые вошли в состав незалежной в советское время.

«Теперь ждём, когда Венгрия, Польша и Румыния предъявят свои права на территорию, которая была получена Украиной во время «ненавистного, оккупационного коммунистического режима», - написал украинский депутат в своем Telegram.

Кива указал на возможность подобного сценария, так как местные жители получают второе гражданство, а также, по его мнению, влияние на ситуацию оказывает и политика президента Украины Владимира Зеленского, считает Кива.

«Тернопольская, Черновицкая, Волынская, Львовская области давно к этому подготовились, получив второе гражданство, и с нетерпением ждут своей «аннексии», - заключил парламентарий.

Напомним, в 2017 в связи с новым законом «Об образовании», устанавливающий ограничения на использование языков нацменьшинств на Украине, Венгрия наложила вето на предложение провести саммит Украина – НАТО, а позже Будапешт наложил вето на совместную декларацию стран - членов альянса по незалежной, указав на то, что документ не обязывает Киев «вернуть отобранные у этнического венгерского нацменьшинства права».