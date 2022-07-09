Наш ответ Чулпан Хаматовой и Земфире: Гарик Сукачев и 20 рокеров выпустили кавер на песню «Я остаюсь» Анатолия Крупнова

Фото: Кадр видео

Несколько месяцев шла кропотливая и секретная работа по созданию почти минутного клипа на кавер-версию хита Анатолия Крупнова «Я остаюсь». Проект затеял Гарик Сукачев. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, почему именно сейчас вышел ролик на именно эту песню (и дело не только в том, что лидер «Черного обелиска» написал композицию 30 лет назад). Гарик не раз говорил, что развал СССР, в котором он родился, — трагедия. А недавно сделал на груди красноречивую татуировку «Родина или смерть». Вместо тысячи ответов и постов в телеграме.

Фото: СОЦСЕТИ

Теперь Сукачев собрал лояльных и понимающих друзей и снял клип. А также запустил вирусную акцию.

— Несколько дней назад мы закончили кропотливую работу, — объяснил певец. — «Я остаюсь» — это песня Анатолия Крупнова, лидера группы «Черный обелиск» и одного из трех создателей группы «Неприкасаемые». Мы очень долго работали над аудиоверсией и, наконец, ее закончили. Скоро вы услышите ее. И клип тоже увидите. Может быть, сделаем народные ролики (перепевки хита) в соцсетях? Лучшие версии мы оценим и наградим.

Фото: Кадр видео

Сам клип вышел на канале Сукачева.

— Концепт простой: жгем! — звучит в самом начале голос Гарика, который ни с кем не спутаешь.

Фото: Кадр видео

Запись и правда получилась бодрой и огненной. А состав музыкантов — более чем солидным. Песню спели все, кого только можно представить в рубрике «русский рок» (и не только): Сергей Шнуров, Владимир Шахрин, Сергей Галанин, Александр Ф. Скляр, Настя Полева, группа 25/17 (Андрей Позднухов и Антон Завьялов), Олег Гаркуша, Сергей Чиграков, Алексей Романов, Андрей Князев, Евгений Маргулис, Светлана Сурганова, Маша Макарова, братья Кристовские, Максим Кучеренко («Ундервуд») и другие.

Фото: Кадр видео

Фото: Кадр видео

В клипе видно, что произносить слова «Я остаюсь, чтобы жить!» именитых и, чего уж там, пожилых музыкантов никто не заставлял. Да и едва ли это возможно. Все они получают удовольствие, пропевая строчки Крупнова, куражатся, обнимаются, поют вместе в один микрофон, кружат хороводы и наслаждаются мелодикой и текстом. Подпевает им детский хор «ВГТРК». А сопровождает песню искусное разнообразие музыкальных инструментов: баяны, барабаны, русская гармошка, саксофон и так далее.

Фото: Кадр видео

Многие из тех, кто исполнил символический гимн, лично знали лидера «Черного обелиска», хит которого оказался сегодня смертельно актуальным. Запись клипа проходила в Москве и Петербурге — ее, как и сведение, проводила Софья Кругликова, жена Михаила Ефремова, с которым Гарик Сукачев до сих пор дружит и горячо поддерживает.