Прокуратура опубликовала видео с падением дерева на мужчину во время урагана в Москве

Момент падения дерева попал на видео Фото: Кадр видео

Прокуратура Москвы опубликовала видео с моментом гибели мужчины на западе города – в результате падения дерева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате урагана погиб один человек, еще десять горожан были доставлены в больницы с различными травмами.

ЧП, о котором сообщила прокуратура, произошло на Украинском бульваре (район Дорогомилово).

Фото: Прокуратура Москвы

На записи видно, как большое дерево буквально вырывает ветром из земли вместе с корнями. Оно начинает крениться и буквально уже через секунду падает на тротуар. Там в этот момент сидит на корточках мужчина. Его буквально накрывает огромным стволом с ветками.

«Он даже не успел убежать. Погиб на месте», - сообщили очевидцы.

Фото: Прокуратура Москвы

Еще несколько человек, которые в этот момент шли по улице буквально чудом не зацепило.

«Дорогомиловская межрайонная контролирует установление всех обстоятельств гибели мужчины, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», - сообщили в прокуратуре Москвы.

Фото: Прокуратура Москвы

Ранее сайт kp.ru опубликовал подборку видео из разных частей города - москвичи сняли последствия стихии: поваленные деревья, обрушенные фасады и сорванные фрагменты крыш.