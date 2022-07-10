Прокуратура опубликовала видео с падением дерева на мужчину во время урагана в Москве

Момент падения дерева попал на видео
Фото: Кадр видео
Прокуратура Москвы опубликовала видео с моментом гибели мужчины на западе города – в результате падения дерева.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате урагана погиб один человек, еще десять горожан были доставлены в больницы с различными травмами.
ЧП, о котором сообщила прокуратура, произошло на Украинском бульваре (район Дорогомилово).
Фото: Прокуратура Москвы
На записи видно, как большое дерево буквально вырывает ветром из земли вместе с корнями. Оно начинает крениться и буквально уже через секунду падает на тротуар. Там в этот момент сидит на корточках мужчина. Его буквально накрывает огромным стволом с ветками.
«Он даже не успел убежать. Погиб на месте», - сообщили очевидцы.
Фото: Прокуратура Москвы
Еще несколько человек, которые в этот момент шли по улице буквально чудом не зацепило.
«Дорогомиловская межрайонная контролирует установление всех обстоятельств гибели мужчины, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», - сообщили в прокуратуре Москвы.
Фото: Прокуратура Москвы
Ранее сайт kp.ru опубликовал подборку видео из разных частей города - москвичи сняли последствия стихии: поваленные деревья, обрушенные фасады и сорванные фрагменты крыш.