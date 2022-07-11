Экстренное заседание Думы назначено на 15 июля 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Внеочередное заседание Думы – событие действительно редкое. Даже в пандемийном 2020-м году парламент все лето провел на каникулах, хотя казалось бы… Собственно, мы даже не смогли вспомнить, когда последний раз такое было. По сети тут же поползли слухи, будто готовится что-то из ряда вон выходящее. Может быть, даже парламент объявит войну. Но это все сродни байкам о том, что Путин вот-вот начнет мобилизацию. Сколько обещают, а все не начал. А вот кадровые перестановки в Кабмине нас могут ждать – это как раз в ведении депутатов. Разбираем, что же может случиться на экстренном собрании парламентариев.

ТЕМНЯТ

Совет Госдумы собрался в понедельник, 11 июля, чтобы официально назначить пленарную сессию на пятницу.

- Утром 15 июля, перед общим заседанием, пройдет еще один Совет. На нем мы определим повестку и законопроекты на рассмотрение, - рассказал «Комсомолке» замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

- Некоторые предложения от правительства уже поступили. Остальные сейчас готовят комитеты, - добавил он.

Нилов обмолвился, что на заседании могут обсудить нечто большее, чем просто законопроекты, но конкретно ничего не сказал. Так же немногословны и другие наши источники в парламенте.

КОГО В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ НАЗНАЧАЕТ ДУМА

Раз уж упорно ползут слухи о возможных перестановках в правительстве, неплохо бы понять, кого вообще одобряет Дума. После поправок в Конституцию нижняя палата парламента утверждает нового премьера и всех не силовых министров (спорта, труда, здравоохранения и так далее).

То есть, в теории мы можем увидеть отставку любого из них. Хотя вряд ли речь идет о самом Михаиле Мишустине.

Всех силовых министров – армии, полиции и так далее – утверждает Совфед. Но там пока вроде тихо.

ВДРУГ И ПРАВДА ВОЙНА

Это вряд ли, потому что войну у нас объявляет президент и Совфед. Услуги думских депутатов для этого не нужны.

Можно еще подумать о мобилизации, но она де-факто (по крайней мере, экономическая) и так началась. 6 июля парламент принял закон об обеспечении вооруженных сил. Правительство может заключать госконтракты без конкурса, бизнес не в праве отказаться от выполнения заказов для армии, склады Госрезерва разбронируются… Все это признаки мобилизации.

О массовом призыве речи пока нет, и в обозримом будущем не будет. Путин это обещал не раз.

А ЧТО ОФИЦИАЛЬНО?

В Госдуме заявили, что Совет в понедельник обсудил роль министерств в импортозамещении. Министрам теперь придется детальнее рассказывать, что сделано ими лично. Больше всего вопросов у парламента к главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Еще замглавы думской фракции КПРФ Николай Коломейцев рассказал, что парламент хочет обсудить десятки новых законопроектов. Действительно, в последние дни, после завершения весенней сессии, в Думу внесли уйму документов. Многие из них как раз от правительства.

Например, банкам хотят запретить брать комиссию за перевод денег между счетами одного человека в разных кредитных организациях (лимит 1,4 млн. рублей). Это особенно важно, когда с людей начинают драть бешеную комиссию при переводе валюты.

Правительство внесло законопроект, упрощающий получение пенсий. В пояснительной записке сказано, что людей избавят от необходимости писать лишние заявления. Кабмин хочет, чтобы Пенсионный фонд активнее использовал новые технологии.

Другой законопроект предлагает усилить охрану озера Байкал…

Все это как-то не тянет на судьбоносные документы, ради которых надо устраивать внеочередную сессию Думы. С другой стороны, впереди целая неделя - все самое важное могут придержать до конца.