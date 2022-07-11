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Политика11 июля 2022 9:16

Внеочередное заседание Госдумы России состоится 15 июля 2022

Депутаты подготовят предложения по включению законопроектов в повестку
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Ярослав Нилов

Ярослав Нилов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума России проведет внеочередное заседание 15 июля 2022 года. Об этом рассказал ТАСС заместитель главы думской фракции ЛДПР, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, пленарное заседание начнется в 12:00 по московскому времени. После этого депутаты соберутся за день до начала очередного заседания Госдумы.

По словам Нилова, соответствующее решение принято, чтобы успеть "рассмотреть правительственные законопроекты, которые нужно срочно принимать".

Как ранее писал сайт kp.ru, спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин рассказал, что необходимость внеочередного пленарного заседания Совета Думы связана с накопившимися вопросами, которые требуют неотложного решения. По его словам, в частности, будут рассмотрены правительственные инициативы.