Когда в столице закончатся грозы с ураганным ветром: синоптик дал неутешительный прогноз

Фото: Евгения ГУСЕВА

Воскресный ураган убил двоих: одного мужчину придавило дерево на Украинском бульваре, второй тоже погиб от упавшего ствола неподалеку от метро «Бульвар Рокоссовского». Еще 18 человек обратились в больницы с травмами. В подмосковном Воскресенске разряд молнии попал в семью, которая отдыхала на берегу озера. 44-летний отец семейства в реанимации, его жена и их девятилетний сын получили ожоги. К слову, по прогнозам синоптиков, москвичей ждет ещё один грозовой день – 12 июля. После этого погода пойдет «на поправку». Дожди не закончатся окончательно, но будут не такими серьезными и опасными.

Неожиданно оказалось, что школьные уроки ОБЖ, которые у нас зачастую ведут для галочки, и многочисленные памятки МЧС во всех бюджетных учреждениях, действительно могут спасти.

Напоминаем простые правила.

Как распознать грозу

Гром среди ясного неба, конечно, случается, но к буре не ведет. Верные признаки, что сейчас начнется:

1) в небе черные тучи;

2) прекращается ветер;

3) воздух тяжелый от влаги;

4) на горизонте зарница — вспышки с той стороны, откуда идет фронт.

Засекайте время между вспышкой и раскатом грома. 3 секунды = 1 км. Если прошла одна секунда — гроза в 300 метрах от вас.

Последствия ураганного ветра в Москве в июне 2021 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Опасные «точки»

Парки, леса. Держитесь подальше от высоких деревьев. Дубы и кедры лучше прочих притягивают разряды. А старые тополя — первые кандидаты на падение.

Машина. Если в нее ударит молния, то разряд по водителям и пассажирам не пройдет. Больше нужно опасаться парковки вблизи деревьев, которые могут рухнуть. Стоять рядом с машиной и тем более держаться за металл тоже опасно.

Водоемы. Пруды, реки и озера — уходите от них. Нельзя ни купаться, ни стоять на берегу.

Безопаснее всего в помещении: квартире, магазине, подъезде, кафе, подземном переходе и т.д.. Главное, что это стационарное здание, а не ларек или летник.

КСТАТИ

Три наивных вопроса синоптику

1) Почему гроза приносит шквалистый ветер?

— Все зависит от мощности и размеров грозового облака, — объясняет руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. — По другому его называют грозовым кластером. В нем есть восходящие и нисходящие потоки воздуха. Кластер накапливает энергию, которая и определяет силу ветра. При рядовых грозах это 13-18 м/с. Но случаются и аномалии — до 25 м/с и даже больше. Очень сильный ветер. Такому под силу свернуть башенный кран, если он плохо закреплен. Вырвать старые деревья, срывать кровлю домов.

2) Откуда в Москве такие сильные бури?

— Над Уралом стоит антициклон — область высокого давления. Он блокирует циклоны, не дает им идти с запада на восток. Тогда они начинают идти с юга на север и как раз проходят через Центральную Россию. До этого в Москве стояла жаркая погода — до +30 градусов Цельсия. Это предпосылка к тому, чтобы атмосферный фронт развивался и как следствие — получаем такие бури.

3) Когда все закончится?

- Вторник, 12 июля, — последний день с погодой, которую кидает из крайности в крайность. До конца недели таких сильных гроз и шквалистого ветра уже не будет. Прощаемся с жарой и переходим к умеренной погоде, среднестатистической. Будет +21…+26. Без дождей не обойдется, но они станут не повсеместными и уже не такими сильными.