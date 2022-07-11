Запад собирается расчленить Россию: В США опубликовали карту раздробленной на 17 частей страны

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Если кто-то еще сомневается в подлинных намерениях Запада в отношении нашей страны, загляните на официальный сайт Комиссии правительства США по безопасности и сотрудничеству в Европе. Там есть сообщение о брифинге, который эта организация провела в конгрессе в конце июня. Назывался он зловеще - «Деколонизация России».

Уже вступительная часть доклада говорит о полном отсутствии мозгов у его составителей, что, впрочем, с лихвой компенсируется их животной русофобией. «Варварская война России с Украиной, а до этого - с Сирией, Ливией, Грузией и Чечней, продемонстрировала всему миру злобный имперский характер Российской Федерации. Ее агрессия служит поводом для давно назревшего разговора о внутренней империи России, учитывая господство Москвы над многими коренными нерусскими народами и жестокость, с которой Кремль подавляет их национальное самовыражение и самоопределение», - утверждается в этом «научном документе», написанном в самом дремучем стиле американских газет эпохи маккартизма.

Россия слишком велика, поэтому, говорили участники, этого «геополитического монстра» надо разрезать на множество кусков, чтобы он больше никогда не мог представлять угрозы для западной цивилизации. Авторы доклада уверены в «моральной и стратегической необходимости» такой операции.

Что же предлагается? Судя по одной из карт, нашу страну собираются расчленить аж на 17 частей. Американским фантастам рисуется появление «Дальневосточной Республики», «Республики Саха», выделившиеся Бурятия, Тува и Алтай, над которыми нависнет огроменная «Республика Сибирь». С запада ее будут поджимать «Уральская республика» и приарктическая территория под названием «Коми». Собственно России милостиво оставят европейскую часть. Но не всю! Она будет как сыр в дырках. Потому что внутри, по сценарию расчленителей, образуют 8 анклавов - от «Северо-Кавказской Федерации» до Калмыкии и нынешних поволжских республик.

Судя по одной из карт, нашу страну собираются расчленить аж на 17 частей Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

На брифинге с горячей поддержкой этих безумных планов выступали мало известные российские перебежчики, вроде черкесской журналистки Фатимы Тлисовой, прославившейся утверждениями, что ее пытались отравить кремом для лица. Были и представители постсоветских стран, например, экс-депутат Верховной рады Анна Гопко, которая требовала тотального запрета на Украине русского языка.

Что очень важно - все авторы схемы дележа России исходили из того, что обрубки великой страны будут постоянно враждовать между собой и искать поддержку в междоусобице у коллективного Запада. Вот и представьте, что этот план будет наверняка приведен в действие, если Москва даст слабину в Донбассе и поведется на переговоры с нашими ненавистниками.

Кстати, один из них на днях пошел еще дальше прожектеров из США. Бывший основатель движения «Солидарность», экс-президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса призвал в интервью французской газете Le Figaro не только раскроить Россию, но и сократить население РФ почти в три раза - до 50 млн человек. На госпереворот у него надежд мало, поэтому сделать это, по мнению Валенсы, должны «восставшие» народы, которые Москва «аннексировала».

В Госдуме высказывание 78-летнего «дедушки» назвали кратко: «шизофренический бред». А официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила бывшего президента Польши с советским маньяком Чикатило. «Рассуждения в стиле маньяка, украинского националиста Чикатило, который между физическим сокращением населения и поеданием расчлененного мечтал «жить как в Польше»», - написала она в своем Telegram-канале.