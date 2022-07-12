Зачем по ночам поливают Москву?

В самые жаркие часы поливомоечные машины выезжают на улицы и направляют вверх струи воды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«…БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ»!

Погоды стоят изумительные! Июльская температура - в норме, небо - ясное. Хорошо в такие дни пройтись по тенистым аллеям Москвы, вдыхая ароматы растений! Но, пока одни наслаждаются летом, другие льют слезы, причем, в буквальном смысле слова. Досадный спутник лета для трети горожан – поллиноз. Это сезонное заболевание, которому подвержены и дети, и взрослые из-за поражения пыльцой глаз и слизистой носа. Зуд в глазах, насморк, частые приступы чихания – вот типичные проявления сезонной аллергии. Опасна она тем, что может прогрессировать и со временем перейти в бронхиальную астму.

Не случайно многие москвичи в разгар сезона аллергии запасаются антигистаминными препаратами и стараются реже выходить на улицу. Пик аллергических обострений в Москве традиционно приходится на весну, когда цветут березы и клены. Кленов разных видов в столице - больше трети от всех растущих деревьев, и каждое десятое из них – береза.

Многие из растений, которые украшают московские парки, скверы и бульвары, способны вызвать аллергию. Казалось бы, не надо их сажать – и проблема решится. Но не все так просто. Пыльца растений способна перемещаться с ветром на десятки, а иногда и сотни километров! Лет 15 назад было лето, когда Москву накрыло «облако» пыльцы из краснодарских степей!

«БЕЗОБИДНЫЕ» ТРАВЫ

Июль считается месяцем умеренных рисков. Но чувствительные к пыльце горожане испытывают неприятности и от относительно безобидных растений. Например, сосны, которая цветет в июле, и наибольшая концентрация которой сосредоточена в районе Лосиного острова. Июль - пора луговых, сорняковых и злаковых аллергенов: одуванчика, овсяницы, лебеды, полыни, ромашки, мари, колоска душистого, тимофеевки, мятлика, левкои. Цветут дружно, поэтому концентрация аллергенов в воздухе достигает максимума.

Многие москвичи реагируют даже на скошенную траву. К пыльце у них аллергии нет, но, стоит сотруднику ЖКХ пройтись неподалеку с газонокосилкой – сразу появляются насморк и слезы. Не случайно одно из названий поллиноза – сенная лихорадка.

Большинство из цветущих в июле растений по аллергенному действию - слабее березы. Но и их тоже нельзя сбрасывать со счетов. Все потому, что в жаркую ясную погоду они интенсивнее пылят. А нынешний июль как раз таким и выдался. Усугубляет самочувствие и тот факт, что пыльца покрывается загрязнениями от автомобильных выхлопов.

КОММУНАЛЬЩИКИ ИДУТ НА ПОМОЩЬ

Как только столбики термометров в Москве начали подбираться к 30-градусной отметке, городские коммунальные службы перешли на особый режим работы. 1,5 тысячи аварийных бригад работают круглосуточно. В самые жаркие часы поливомоечные машины выезжают на улицы и направляют вверх струи воды. 10-15-метровые фонтаны на некоторое время охлаждают асфальт и нагревающийся от него воздух. Да и автолюбителям, которые едут мимо в машинах без кондиционеров, поливомоечный душ приносит облегчение.

«В жаркие летние дни в Москве при помощи специальной техники проводится аэрация (орошение) воздуха. Такая методика позволяет охлаждать воздух и благотворно сказывается на самочувствии горожан. Орошение воздуха также является одним из способов противостояния климатическим изменениям», - рассказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

Москва по географическому расположению меньше других подвержена серьезным климатическим угрозам. Но за счет плотности населения и инфраструктуры последствия в мегаполисе ощущаются сильнее. «В числе основных рисков: резкие перепады температур, переходы через ноль, ледяные дожди, экстремальные температуры. Для каждого явления проведена оценка его воздействия на объекты коммунальной инфраструктуры, на природные объекты и на людей. Сейчас основные мероприятия по адаптации города к климатическим изменениям имплементированы в отраслевые государственные программы развития Москвы и успешно реализуются. Результат – устойчивое функционирование всех городских систем, несмотря на возникающие случаи аномальных явлений», - сообщили в столичном Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Поздним вечером и ночью работа не останавливается. Коммунальные машины обильно поливают деревья, кустарники, цветники и газоны, прибивая аллергенную пыльцу.

КАК СПАСТИСЬ ОТ ЖАРЫ И АЛЛЕРГИИ?

Если аллергия стала постоянным спутником, то к началу сезона надо предпринять предупредительные меры, например, провести аллерген-специфическую иммунотерапию. Разумеется, после визита к врачу-иммунологу.

В период цветения гулять лучше в сырую безветренную погоду, когда концентрация пыльцы в воздухе становится меньше. Выручит и медицинская маска, без которой совсем недавно мы не выходили на улицу.

Вернувшись домой, надо принять душ, хорошо промыть глаза и нос, прополоскать рот. Желательно почистить одежду и обувь.

От жары в Москве можно укрыться комнатах прохлады, которые есть в центрах социального обслуживания. Их адреса можно узнать по телефону: +7 495 870-44-44.

Но самое главное в жаркий солнечный день – головной убор, легкая светлая одежда из натуральных материалов и обильное питье. Кстати, на 17 станциях метро и МЦК пассажиры бесплатно получают питьевую воду.