Сбербанк: «информация о необоснованных повышениях первого взноса по ипотеке не соответствует действительности»

В Сбербанке назвали недостоверной информацию о необоснованных повышениях первого взноса по уже одобренным заявкам на ипотечные кредиты. Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что клиенты Сбербанка массово жалуются на повышение размера первого взноса. Издание утверждало, что тем клиентам, которым банк удобрил условия с первым взносом в 15-20%, его потом повысили до 35%.

В ответ в Сбербанке пояснили, что измененные условия банк может предложить лишь тем клиентам, которым на прежних условиях было бы отказано в кредите. То есть речь идет о выдаче ипотеки на индивидуальных условиях. Подобные случаи не являются массовыми. Для тех же, у кого заявка на кредит была оформлена, условия остаются неизменными.

Вот, как ситуацию прокомментировали в пресс-службе Сбербанка:

- Информация об изменениях первоначального взноса по уже одобренным заявкам не соответствует действительности.

Банк не повышает требования по уже одобренным заявкам перед сделкой. По заявкам, где ранее был бы однозначный отказ, Банк стал предлагать кредит на индивидуальных условиях, например, с увеличенным первоначальным вносом для снижения кредитной нагрузки. И те случаи, о которых пишет газета «Коммерсант», не являются массовыми и касаются именно тех клиентов, которые на прежних условиях получили бы отказ по кредиту, - пояснили «КП» в пресс-службе Сбербанка. - Новые предложения банка о корректировке условия по первоначальному взносу - это возможность для ряда клиентов получить заемные средства, которые при меньшем взносе приводят к отказу. Таким образом, мы делаем ипотеку доступной для большего числа граждан и семей.