Новая супер-инфекция: Возможно ли объединение оспы обезьян и коронавируса

Вакцинация от оспы обезьян в Монреале, Канада. Фото: REUTERS

На волне роста заболеваемости ковидом в Европе и Америке и на фоне первого случая обнаружения заразившегося оспой обезьян в России заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии Московской городской клинической больницы № 52 Сергей Царенко во время круглого стола в агентстве «Россия сегодня» высказался о том, что вирусы оспы обезьян и коронавирус - точно не объединятся и не дадут новую супер-инфекцию.

Одним из ярких последствий пандемии коронавирусной инфекции, по мнению врача, стало постковидное обострение аутоиммунных заболеваний, большее проявление в популяции такой болезни, как системная красная волчанка, обострение сахарного диабета.

В пандемию сильно пострадала гематологическая популяция, люди с болезнями крови, особенно те, у кого поражена лимфатическая система. Также на опыте работы в Московской городской клинической больницы № 52 Сергей Царенко отмечает большое количество пациентов с сердечно-сосудистыми проблемами и нейропатологиями, активизировавшимися в постковид. В больнице сейчас две реанимации в основном сосредоточены на работе с острыми кардиологическими нарушениями.

Сергей Васильевич Царенко - заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии ГКБ №52 города Москвы. Фото: Личный архив героя публикации

Что же касается течения самого ковида, то болезнь сейчас проходит легче, если сравнивать ее с мощными волнами пандемии. Практически нет пациентов, которым нужна была бы экстренная поддержка функций дыхания, и из тех, кто принимается в больницу в линейное отделение, почти нет переводов в реанимацию. Однако, по наблюдениям врача, выросло число пациентов с ковидом и нарушением работы почек.

По словам сопредседателя Всероссийского союза общественных объединений пациентов Яна Власова медицинский персонал после пандемии находится в состоянии, близком к выгоранию. Согласно опросам 82% врачей – близки к выгоранию, а 5% ушли из профессии по окончании активной фазы пандемии коронавируса.

По словам врача Сергея Царенко, важными критическими последствиями пандемии ковида стали – изнашивание медицинского оборудования иностранного производства, в том числе аппаратов ИВЛ, операционного оборудования, и устойчивость к антибиотикам. Царенко выступает за необходимость государственного финансирования новых разработок отечественных антибиотиков, поскольку эти разработки не выгодны для фармкомпаний.