«Новый Сбербанк Онлайн»: Удобный интерфейс и акцент на накопления

Сбер выпустил масштабное обновление мобильного приложения СберБанк Онлайн для пользователей на платформе Android. Обновление уже доступно большинству клиентов, а в ближайшее время эта возможность появится у всех, сообщили в крупнейшем банке страны.

«Приложение стало еще более удобным и функциональным. Мы упростили главный экран и сфокусировались на наиболее частых функциях — переводах. Теперь самые популярные переводы денег по номеру телефона клиентам Сбербанка стали на один клик ближе», - говорится в официальном сообщение, опубликованном на сайте Сбера.

Из других нововведений:

- В секции «Диалоги» на главном экране появились иконки контактов, которым клиенты чаще всего отправляли денежные переводы. В чате сохраняется вся история финансовых отношений с человеком — это позволяет быстро найти нужный перевод.

- В разделе «Платежи» теперь не нужно выбирать вид перевода, достаточно ввести имеющийся реквизит (номер телефона, карты или счета) в одно поле. Приложение само подберет и предложит нужный сервис.

Как пояснили в банке, отдельное внимание в обновленном СберБанк Онлайн уделено сбережениям клиентов — теперь они находятся в новом разделе «Накопления», где собраны все депозитные и инвестиционные продукты.

«Акцент на накоплениях — не случаен. Это именно та «финансовая подушка», которая необходима в любые времена — и во времена экономического подъёма, и в периоды нестабильности. Накопительные продукты бывают разными: для клиентов, которые уже начали пользоваться инвестиционными продуктами Сбера, появилась возможность поставить их на первое место в новом разделе», - говорится в сообщении банка.

Там же есть и образовательная составляющая. К примеру, в секции «Научиться и попробовать» представлены два обучающих курса. Первый — «Как откладывать деньги» — помогает людям сформировать привычку копить часть полученного дохода. Второй курс — «Как сберечь деньги в период неопределённости» - рассказывает о доступных каждому финансовых инструментах, которые позволяют защитить свои накопления от инфляции и минимизировать риски их обесценивания.

«Работа по совершенствованию нашего мобильного приложения не останавливается ни на секунду. Мы сделали акцент на сбережениях, ведь это один из ключевых вопросов для каждого из 74 миллионов наших пользователей. Сегодня СберБанк Онлайн — это не просто пульт управления личными финансами, но и эффективный инструмент развития финансовой грамотности», - пояснила Ксения Баринова, директор дивизиона «СберБанк Онлайн» Сбербанка.

Как поясняют в банке, обновить приложение на платформе Android можно по ссылке на сайте Сбера. Достаточно сделать это однократно — уже установленное приложение не пропадет, и дальше будет обновляться автоматически.