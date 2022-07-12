Европа отказывается экстрадировать в Россию уголовников

Начиная с марта нынешнего года, ряд европейских стран несмотря на действующие международно-правовые договоры вдруг демонстративно прекратили выдачу России ее граждан, совершивших здесь уголовные преступления, но сумевших сбежать за границу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начиная с марта нынешнего года, ряд европейских стран несмотря на действующие международно-правовые договоры вдруг демонстративно прекратили выдачу России ее граждан, совершивших здесь уголовные преступления, но сумевших сбежать за границу. К концу мая таких отказов набралось уже 43, сообщает издание "Коммерсант". Причем в числе тех, кого западники укрыли у себя, есть убийцы, наркобароны, растлители несовершеннолетних.

В Генпрокуратуре РФ подчеркивают, что многие государства, включая Великобританию, Германию, Италию, Австрию, Польшу, Чехию, даже не пытаются скрывать, что делают это по политическим мотивам.

«К сожалению, после начала специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса от преступлений украинского режима проявления русофобии в ряде западных стран, прежде всего в государствах Европейского союза, достигли такого запредельного уровня, что правоохранительные органы этих стран готовы отказаться от сотрудничества с Россией в угоду международной преступности», - заявили «Коммерсанту» в пресс-службе Генпрокуратуры.

- Германия, например, отказывается выдать 42-летнего Михаила Голикова, осужденного в России на 20 лет лишения свободы за убийство и разбой. Или Аднана Нагаева, приговоренного к 5,5 годам заключения за руководство сетью наркодельцов.

- Австрийцы «пожалели» экс-директора саранского модельного агентства «Лель» Светлану Титову. Моделей она принуждала к занятию проституцией, да еще вовлекала в это дело несовершеннолетних.

- Италия решила попридержать у себя основателя Польского театра в Москве Евгения Лавренчука. Не важно, что ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. Ведь Лавренчук - еще и гражданин Украины.

- Великобритания отказалась «выдать с Темзы» бывшего гендиректора холдинга АО «Межрегионсоюзэнерго» Юрия Шульгина, обвиненного в создании преступного сообщества и хищении 10 млрд рублей. Причем, британцы, как и многие другие их соседи по континенту, на словах мотивировали свой отказ тем, что в случае выдачи россияне «могут подвергнуться обращению, нарушающему права человека».

- И только в Чехии, которая по части русофобии спорит за первенство с поляками и прибалтами, были предельно откровенны. Пражский городской суд, отказавшись передать гражданина РФ Сергеева, обвиняемого в краже, совершенной организованной группой в особо крупном размере, прямо объяснил это «изменением обстоятельств после вторжения России на Украину».

«Решения европейцев «насолить Москве» принимаются в угоду политической конъюнктуре и приводят к уходу от ответственности лиц, совершивших преступления, - отметили в Генпрокуратуре. - Это в конечном итоге пойдет на пользу лишь международному криминалу, эффективный отпор которому невозможен без равноправного взаимодействия всех стран».