Международная гимназия «Ольгино» СПбГУП: Райский уголок для старшеклассника

Ребята обучаются в маленьких группах, что гарантирует внимание педагогов к каждому. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

Мечтаете о прекрасном будущем для ребенка, но разрываетесь между работой и родительскими обязанностями? Есть решение. Международная гимназия «Ольгино» с пансионом и полупансионом - элитное учебное заведение, которое объединило лучшие принципы советской и современной педагогики, невероятный комфорт, безопасность и индивидуальный подход.

«Ольгино» называют райским уголком недаром - это заповедная, экологически чистая зона на живописном берегу Финского залива. Ребята, прошедшие здесь обучение, легко сдают ЕГЭ и поступают в ведущие вузы страны. В чем же секрет? Рассказываем по порядку.

ОБРАЗОВАНИЕ

Индивидуальный подход

Гимназию мечты для учеников 8-11 классов почти четверть века назад основал прославленный Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов.

- Задача гимназии - дать возможность перспективным детям занятых родителей раскрыться и подготовиться к поступлению в вуз, - объясняет ректор СПбГУП, академик Александр Запесоцкий. - Она создана для помощи мамам и папам, которые не могут уделить достаточно времени ребенку в силу загруженности или специфики работы и готовы доверить воспитание надежным педагогам.

Основной контингент гимназистов - ребята из хороших семей, где ценят качество образования и широкий кругозор. Концепцию гимназии разработали и внедрили заслуженный деятель науки России Александр Запесоцкий и заслуженный учитель России, директор заведения Марина Хмырова. В период апробации, который длился более пятнадцати лет, гимназия была базовой площадкой Российской академии образования.

В классы набирают не более пятнадцати человек - это обеспечивает индивидуальный подход к каждому ребенку. Высококлассные учителя помогают ликвидировать пробелы, обрести интерес к учебе, качественно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ. Здесь дают персональные консультации по предметам и изучают иностранные языки на высшем уровне (FCE). Спустя три месяца старшеклассники не просто показывают прекрасные результаты, но начинают участвовать в конкурсах и олимпиадах.

- К концу каждого учебного года примерно 25 процентов гимназистов становятся победителями российских и международных олимпиад, - отмечает куратор гимназии, Лауреат премии правительства Санкт-Петербурга, первый проректор СПбГУП Лариса Пасешникова.

Главный секрет успеха в простой, но эффективной методике.

- Любому ребенку, даже вчерашнему троечнику, мы обеспечиваем уважение со стороны учителей и других детей, - отмечает Александр Запесоцкий. - У каждого есть то или иное достойное увлечение: язык, музыка, танцы, рисование, спорт, компьютеры. Неважно, что. Сильную сторону ребенка предъявляют школьному сообществу - и ученик начинает чувствовать себя личностью, меняющей мир к лучшему. Так в коллективе формируется позитивная творческая атмосфера. В ней дети реализуются, легче переносят расставание с домом и настраиваются на успех во всем.

"Ольгино" окружают реликтовый лес и целебный воздух. Фото предоставлено пресс-службой СПБГУП.

ВОСПИТАНИЕ

Культура и развитие

Один из «китов» гимназии - культура, воспитание. Первым делом ребят защищают от возможного негатива. Круглосуточное видеонаблюдение за порядком, дежурные консьержи, эффективная охрана, обеспечение связи с родителями - словом, ребенок не попадет в неприятности и в плохую компанию.

Все свободное от учебы время должно быть занято интересными и полезными, развивающими делами. Ребят вывозят в театры и музеи, на выставки и экскурсии по Ленинградской области и другим регионам страны.

Богатое наследие Петербурга под боком: пять минут на университетском микроавтобусе - и ты уже у ближайшей станции метро «Беговая», а оттуда до Мариинского театра или Эрмитажа рукой подать. Когда нет пробок, задействуется собственный автобус, и дорога до центра занимает 25 минут.

УСЛОВИЯ

Близки к идеальным

- За экологией наблюдает чуть ли не вся Скандинавия - рядом Лахтинский Разлив, где дважды в год останавливаются перелетные птицы, - рассказывает Марина Хмырова. - Вокруг красота, тишина, зелень.

Учебный городок, занимающий два гектара, окружают реликтовые леса Карельского перешейка. Просто чтобы подышать здешним чистейшим воздухом, насыщенным хвойными фитонцидами, в местные санатории и курорты приезжают из разных уголков страны.

Комфорт здешней жизни тоже уникален. Только за последние три года вуз вложил в материальную базу «Ольгино» 250 миллионов рублей.

Добавьте к этому пятиразовое питание, медицинское обслуживание и выверенный режим дня - и получите условия для развития ребенка, близкие к идеальным.

- График проживания может быть гибким, - добавляют в университете. - Родители могут доверить гимназии ребенка в режиме пансиона на весь учебный год или на время продолжительной командировки, а могут привозить и забирать его каждый день. Это, кстати, будет очень удобно топ-менеджерам, которые вскоре разместятся в офисах «Лахта-центра»: гимназия находится в пяти минутах от него. В этом году число мест в гимназии увеличивается почти в два раза.

Внутри гимназии максимальный комфорт и безопасность. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Все двери открыты

Выпускники, за редким исключением, поступают в лучшие вузы России. Причем 80-90 процентов ребят продолжат учебу в СПбГУП по рекомендации гимназии.

- В наш университет трудно попасть даже на платное обучение: в прошлом году средний конкурс составил 69 человек на место, а средний балл ЕГЭ зашкаливал. В этом показатели будут еще выше, - подчеркивает Александр Запесоцкий. - Окончание гимназии является путевкой в вуз. А дальше стопроцентное трудоустройство и успешное будущее: мы выпускаем качественных, разносторонне развитых специалистов, и работодатели это ценят.

Гимназия предлагает приемлемые для родителей стоимости и разные форматы. Сам академик Дмитрий Лихачев, много сотрудничавший с университетом, говорил о СПбГУП: «Если у родителей есть деньги, лучшее, что с ними можно сделать, - вложить в будущее детей».

СКАЗАНО!

«СПбГУП - авторитетный университет, многопрофильный научно-образовательный центр. Он по праву входит в число лучших вузов страны. Вуз идет в ногу со временем. Здесь проводятся фундаментальные исследования и внедряются в практику самые современные методики преподавания».

(Владимир Путин, президент России.)

КОНКРЕТНО

Гимназия «Ольгино» - это:

- 23 года успешной работы

- 1163 выпускника

- 100-процентная сдача ОГЭ и ЕГЭ

- каждый 4-й ученик - победитель российских и международных олимпиад

СПРАВКА

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов основан в 1926 году. С 1992 года работает в статусе университета. Один из лидеров высшего образования России. Достижения вуза отмечены премиями правительств России и Петербурга. Выпускает профессионалов по 27 специальностям и направлению. Педагогический коллектив включает около 80 докторов наук и профессоров, 150 кандидатов наук и доцентов.