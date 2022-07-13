Последние новости о ситуации вокруг Украины на 13 июля 2022 года: Зачем Зеленский убивает сограждан, сколько белорусов погибло за трезубец, где Киев нашел зерновую дыру

При ударе из РСЗО HIMARS в Новой Каховке взорвались склады с минеральными удобрениями. Фото: t.me/itsdonetsk

Убить Каховку приказал Зеленский

Дмитрий Полянский, первый заместитель постпреда России при ООН, сообщил, что украинский обстрел Новой Каховки с использованием американской РСЗО HIMARS — прямое следствие поставок Вашингтоном вооружений Киеву. Полянский заявил, что «такие удары по гражданским объектам могут вызвать лишь решительное осуждение». Показательно, что Пентагон не прокомментировал данные об использовании HIMARS при ударе по Новой Каховке: «Мы рекомендуем вам обратиться в министерство обороны Украины». А зампредставителя генсека ООН Фархан Хак отделался такой фразой: «Мы выступаем против любых военных действий, которые приводят к разрушению гражданских зданий». При ударе из РСЗО HIMARS взорвались склады с минеральными удобрениями, погибли не менее 7 и ранены более 40 человек, сотни людей остались без крова, повреждены больница, два рынка, по всему городу возникли пожары. Руководство города сообщило, что приказ о нанесении этого удара отдал лично Зеленский. Если минувшей ночью он спал хорошо, остается лишь пожалеть Украину.

В Запорожье снизят энерготариф

Евгений Балицкий, глава военно-гражданской администрации Запорожской области, сообщил о снижении тарифа на электроэнергию в регионе. Он заявил: «У нас будет значительно опущен тариф на электричество, пока не будет территория централизованно подключена к газу». Украина накануне перекрыла газопровод на Запорожье, и более 100 населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения остались без газоснабжения. Но в регионе есть излишки электроэнергии от Запорожской АЭС. С газом все решат, а вот электричество Киев отсюда уже не получит. Хотели перемогу, получили зраду. Все как всегда.

Каждые 4 из 10 белорусских наемников ушли в Валгаллу

Виталий Киселев, помощник главы МВД ЛНР, сообщил, что около 40% состава так называемого батальона Калиновского, где воюют выходцы из Белоруссии, уже уничтожено в Донбассе. Киселев заявил, что «эта третья сила, которая участвует в операции в Донбассе, была создана еще в 2014 году из подразделений «Волат» и «Литвин», входивших в «Правый сектор»(запрещённый в России). По словам Киселева, в феврале даже поляки не выдержали и стали таких неуемных белорусов просто выгонять на Украину на фронт, и «получился такой несуразный батальон». Ваши жены — пушки заряжены.

По АЭС в Энергодаре пытались нанести удар

Два украинских беспилотника пытались разрушить здание у Запорожской АЭС. В администрации города Энергодар завили следующее: «В 0.26 два ударных БПЛА ВСУ сбросили две мины калибром 120 миллиметра на здание у Запорожской АЭС. Повреждена кровля и остекление. Пострадавших нет». Также два дрон-камикадзе пытались ударить по жилым домам(один был сбит) . Следует напомнить, что сегодня четверть вырабатываемой на Запорожской АЭС электроэнергии направляется в Крым, взорванные ранее опоры ЛЭП на этом направлении восстанавливаются. А хлопцам традиционный привет — мин нет.

Незалежная тащит зерно по Дунаю

Как сообщили в ВМС незалежной, в украинские речные порты Дуная для загрузки зерном прибыли 8 судов из-за рубежа. Их безопасность собираются обеспечивать Военно- морские силы Украины (что уже звучит как анекдот). Данные телодвижения увязывают с решением России вывести гарнизон с острова Змеиный. Ну а дальше то, конечно, пшеница потечет рекой в жаркие голодные страны. Вопрос — по какому фарватеру.

Киев покоробило решение Оттавы

Зеленский обрушился с гневно отповедью на решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для «Северного потока». Шестой президент Украины отметил, что его МИДу «пришлось вызвать представителя Канады из-за совершенно неприемлемого исключения из санкционного режима против России». Он считает, что канадским властям не следовало совершать такой шаг. По его мнению, Европе нужно готовиться к тому, что Россия «полностью прекратит в самый острый момент поставки газа». Яркий пример того, как сотрясает воздух человек, который давно ничего не решает. Пустырника надо попить.

На приграничье проходят учения

На юге Белоруссии, в районе украинской границы с 12 по 14 июля проходят командно-штабные учения с территориальными войсками, в ходе которых отрабатывают выполнение мер военного положения.Участники учений отработают охрану и оборону объекта территориальной обороны, несение службы на контрольно-пропускном пункте в ходе участия в выполнении мер военного положения. Хочешь мира — готовься к войне.

В Россию прибыло более 2.5 млн беженцев

С февраля 2022-го более двух с половиной миллиона беженцев прибыли в Российскую Федерацию с территории Украины и из Донбасса. Из них почти 395 тысяч детей. Около половины прибывших - это граждане Донецкой и Луганской народных республик.

Звезда гей-порно метит на место Екатерины?

В офис Зеленского поступила петиция из Одессы, в которой шестого президента призывают заменить статую Екатерины Великой в городе-герое на скульптуру Белли Херрингтона, звезды гомосексуальных порно-фильмов. Авторы предложения, собравшего 25 тысяч подписей, указали, что считают Екатерину Вторую «разрушителем украинской государственности и культуры» ( при том, что именно она основала Одессу). Ну а фигура американского актера, как отмечено в обращении, напротив, «поднимет настроение» горожанам и подтвердит поддержку Киевом ЛГБТ-движения. Зеленского, кажется, поставили в неудобное положение — ведь просто не заметить петицию никак нельзя. Ну да ничего, советник Арестович подскажет, как пройти между струй.