Геннадий Онищенко: Как не заболеть обезьяньей оспой? Эта зараза особенно не любит, когда истерят

Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

-… Геннадий Григорьевич, в России выявлен первый завозной случай оспы обезьян… Как реагировать на это простым людям? Что делать, чтобы не заразиться?

- Первый мой совет - эпидемиологам.

У нас в России давно разработана вакцина против оспы - и в таблетках, и в жидком виде - в ампулах. Сейчас - самое время проверить эффективность нашей вакцины специалисты знают, как это делается.

Второе. Сегодня, как можно быстрее, нужно тех врачей, которые ведут приём больных в поликлиниках, в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах), ездят на вызовы на машинах «скорой помощи», - обучить, проконсультировать на предмет - что такое оспа?

То есть, я бы так сказал: надо повысить насторожённость тех, кто занят в первичной медицинской сети.

Третье. Проследить за тем, чтобы медучреждения были обеспечены необходимой диагностикой. То, что сегодня подтвердился - причём, лабораторно - случай в Питере (человек заразился в Европе), говорит о том, что медики у нас - полностью в этом плане вооружены. Причём - диагностика у нас своя, отечественная.

Ну, а самый главный совет россиянам - не истерить и не паниковать. Эта зараза не любит, когда истерят. Не обращать внимания на страшилки, которые уже, в погоне за рейтингами, публикуют некоторые СМИ. Слушать только врачей, специалистов - эпидемиологов.

Следующее предостережение - обращать внимание на любую сыпь на теле, следить за температурой - чаще ставить градусник. Особенно надо быть внимательнее к детям.

Появилась сыпь и температура - вызовите врача. Не надо ехать в метро, потому что – мало ли что, вдруг вы больны, можете еще кого-то заразить.

И ещё - надо знать, как можно заболеть оспой. Она передаётся не только воздушно-капельным путём - при кашле и чихании. Опасность может представлять и одежда человека, который болеет или болел.

После того, как на теле появляется сыпь, она подсыхает, образуется корочка, пустоты, они лопаются и с ними выходит очень много вируса. Это тоже обязательно надо знать.

Потом - постараться воздержаться от поездок в неблагополучные в этом плане страны. (Это, прежде всего, Великобритания, Португалия, Испания, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Германия, Бельгия, Чехия, Австралия, Аргентина, Дания, Израиль, Словения, Швеция…)

- Вакцинация будет?

- Вакцинация против оспы не проводится - в этом пока нет необходимости.

Надеюсь, что на сей раз заразе не удастся вырваться, как говорится, на свободу и заполонить человеческую популяцию.

Но сигнал очень серьезный. Если раньше в мире фиксировались десятки случаев заражения оспой обезьян, то сейчас уже счет пошел на тысячи…

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