Испытано на себе: 12 часов в очереди в «Икеа» ради губок для посуды

Купить что-либо на последней распродаже в IKEA - сложный квест. Фото: Shutterstock

Проснувшись в 7 часов утра после беспокойного сна, корреспондент «Комсомолки» Андрей Абрамов обнаружил, что он совсем забыл про последнюю распродажу в «Икеа». А если забыл он, значит и другие должны были оставить попытки урвать плюшевых акул, ролики для одежды и какой-нибудь табурет.

Лежа на спине, он открыл на смартфоне сайт шведских мебельщиков. На удивление тот работал. Но стоило кликнуть на прикроватную тумбу «Мальм», как вместо желанного «тувалета» вылезло предупреждение:

— Вы находитесь в автоматической очереди на странице ожидания.

Затем взгляд Андрея устремился в окно, и пасмурная погода привела его и вовсе в грустное настроение.

— Хорошо бы еще немного поспать и забыть всю эту чепуху, — подумал Андрей. Но это было совершенно неосуществимо. Он привык засыпать ни о чем не беспокоясь, но в теперешнем своем состоянии он никак не мог выкинуть из головы мысль, что сайт вроде бы работает и даже поставил его в очередь.

— Ах ты, господи, — подумал он, — какую я выбрал хлопотную профессию! Изо дня в день что-то испытывать на себе, терпеть тяготы этих виртуальных очередей, лишь бы развлечь читателей.

Андрей слышал, что икеевские автоматические очереди, это не миф и не очередная отговорка компании, которая никак не может настроить свой сайт под наплыв покупателей. Говорят, его атаковали коллеги из филиалов Восточной Европы, чтобы злые русские не смогли напоследок закупиться мебелью, которую сами же у себя производят и штампуют на нее шведский штрихкод.

Автоматическая очередь реально работала. Прежде, чем сайт дал что-то сделать, прошел час. Открылся каталог. Андрей с воодушевлением принялся рассматривать сотни раз виденные им диваны, столы и полотенца. Счастье было недолгим. Через семь-восемь кликов сайт вновь поставил любопытного корреспондента на место — в очередь.

При этом черным по белом написал:

— Пожалуйста, не обновляйте страницу, чтобы сайт не перебросил вас в конец очереди.

Ту страницу на телефоне Андрей закрыл — неудобно с него смотреть. Подумал, что лучше откроет сайт на компьютере. Впереди рабочий день: сиди себе, строчи нетленки про тяжесть бытия, а виртуальная очередь сама собой двигается.

Так оно и оказалось. Через час сайт открылся. Голодный до шведских фрикаделек корреспондент — журналисты всегда голодные — на сей раз не стал распылять свое внимание по каталогу, а стал прицельно собирать виртуальную корзину.

Пара простынок на резинке, десяток губок для посуды, подставка под монитор, ролики для одежды. Последних лучше пять, нет десять штук, уж больно они хороши за свою цену в 149 рублей. Андрей был мужчина хозяйственный.

И вновь сайт отправил в очередь. Стало понятно, что интернет-магазин отводит каждому желающему по три-четыре минуты на шопинг, а потом блокирует его. Очевидно, это помогает поддерживать работоспособность сайта в режиме большого наплыва пользователей и возможных атак — если таковые являются правдой.

Так и день прошел. Уж вечер, семь часов. И сайт снова заработал. Сложив в корзину все что нужно, Андрей нажал кнопку купить.

Случился очередной облом.

Пока товары лежали в корзине, половину разобрали. Ни липких роликов, ни сатиновых простыней на резинке. Одни губки да салфетки для пыли остались. А на кой они нужны?

Пусть будут. Перед тем, как оплатить, сайт устроил еще одну свистопляску. Самовывозом забрать товары в магазине нельзя. Точнее можно, но не все. Ой, совсем нельзя. Платная доставка? Нет, она тоже недоступна. Самовывоз из пункта выдачи? Ну, можете попробовать, но… В итоге получилось оформить доставку только в отделение почты.

У бабушки Андрея в репертуаре есть история, как она 12 часов стояла за югославскими сапогами. Своим внукам Андрей расскажет, как не смыкая глаз, превозмогая голод, добыл последние губки для посуды. Те засмеются над дедом:

— В чем смысл страдать, если губки можно и без того в любом магазине купить?

— Вы ничего не понимаете. Мы были молоды, романтики, не боялись сложностей! — отмахнется от удивленных внуков Андрей, растворяясь своим аватаром где-то в цифровой реальности.

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