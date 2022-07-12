Жена Александра Реввы купила шикарную квартиру за 170 млн

Певец Александр Ревва с супругой Анжеликой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жена Александра Реввы купила апартаменты в Москве за 170 миллионов рублей. Элитные хоромы площадью 250 квадратных метров расположены в одном из небоскребов столицы.

В конце июня жена Александры Реввы обзавелась шикарной недвижимостью в Москве. Квадратный метр таких хором стоит около 650-700 тысяч рублей. В итоге апартаменты могут стоит 160-170 миллионов рублей.

Это не единственная дорогостоящая недвижимость семьи популярного шоумена. Так, у него есть дом в Подмосковье, который находится в 50 километрах от МКАД. На участке построен коттедж в 250 квадратных метров/

Также, по неофициальной информации, Александр раскошелился на апартаменты в Дубае за 42 миллиона рублей. Так что теперь у звезды Comedy Club есть вид на жительство в ОАЭ.

Отметим, что по итогам 2021 года Ревва заработал около 4,1 миллиона долларов. До этого он не раз попадал в список самых высокооплачиваемых шоуменов страны.

Александр и Анжелика познакомились в 2004 году в ночном клубе. Роман пары развивался по переписке, причем на тот момент Александр уже жил в Москве, а Анжелика - в Краснодаре. Влюбленные поженились в 2007 году, а через несколько месяцев родилась их старшая дочка. Младшая дочь пары появилась на свет в 2013 году. После рождения двух детей супруга шоумена взялась за себя. Она стала вегетарианкой и фанаткой правильного питания, увлеклась йогой и танцами.