Гарик Мартиросян шокировал признанием об Александре Ревве

Александр Ревва. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Гарик Мартиросян в последнее время очень откровенен. То он расскажет про свой уход из "Прожекторперисхилтон", то поведает о личном. Теперь вот рассказал о драме с Александром Реввой.

Гарик Мартиросян заявил, что ТНТ может запретить Александру Ревве использовать образ Артура Пирожкова. Не секрет, что импозантный эстрадный певец - плод творчества Реввы, но юридически ему не принадлежит.

Артист придумал своего героя на Comedy Club много лет назад. В настоящее время шоумен снимает клипы и записывает хиты. По итогам прошлого года он даже получил премию Муз-ТВ как артист года. Под псевдонимом он ездит в масштабные гастрольные туры.

"Чисто юридически телеканал ТНТ может Саше Ревве сказать, что ты же показывал этого Артура Пирожкова в Comedy Club. Мы тебе запрещаем эксплуатировать этот образ дальше, снимать клипы и так далее" - поведал шоумен в интервью композитору Денису Ковальскому на YouTube.

По словам Мартиросяна, когда Александр ушел с образом Пирожкова за пределы Comedy Club, он не поставил в известность остальных о своих планах на этот персонаж. "Я увидел уже готовый клип, где он скачет на лошади. Мне его просто показали. То есть он с нами не советовался и даже не говорил, что начинает сольную карьеру певца", - поделился Гарик.

Напомним, Александр Ревва на протяжении нескольких лет был резидентом Comedy Club. Артист выступал на сцене в образе бабушки, а после придумал для себя нового персонажа Артура Пирожкова, который представлял собой самовлюбленного соблазнителя женщин.