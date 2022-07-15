"Оказалось, Ксения еще способна удивить после гонорара маньяку": Собчак снова шокировала публику

Ксения Собчак впервые назвала технику, с помощью которой вывела на чистую воду Елену Блиновскую Фото: Борис КУДРЯВОВ

Когда богатая и знаменитая Ксения Собчак решила раскрыть простому народу собственный секрет успеха (оказывается, он состоит не в том, чтобы родиться в семье мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака), все это подавалось под флагом борьбы с инфоцыганством. Нехорошие, мол, да некомпетентные блогеры настолько дискредитировали онлайн-обучение своими слепленными на коленке курсами, что одна только Ксения может прийти и навести порядок. Однако, как теперь шутят в Сети, не сумев победить толпу инфоцыган, Собчак взяла да и возглавила ее.

"ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРИ С НОГИ"

Судя по отзывам участников, марафон, где за 8 недель страждущих обещали научить строить карьеру, коммуникации и зарабатывать деньги, образцовым образовательным продуктом так и не стал. Хотя места на поток продавались за бешеные деньги: от 12 до 600 тысяч рублей. Соискателям успеха обещали жирный бонус: участие в Клубе друзей Собчак, где якобы тусуются сплошь випы и супервипы. Но как выяснилось, дружба с Ксенией начинается от 40 тысяч рублей: в "дешевых" тарифах за 12 тысяч такой опции нет.

О том, как устроен "Метод Собчак" в самом скромном тарифе, рассказала Виктория - ведущая YouTube-канала "Ютубная", на котором разоблачают звездные марафоны. По словам участницы, курс разочаровал ее с первых минут. На онлайн-лекциях, где Ксения с суфлера читала тексты, учили по классической и хорошо известной схеме, которую за деньги продают клиентам Гусейн Гасанов, Надин Серовски и другие инфобизнесмены. Чтобы стать успешнее и сильнее, мол, нужно превратить намерения в цели и убрать психологические ограничения. В качестве домашнего задания Собчак рекомендовала составить таблицу своих сильных и слабых сторон.

- Чтобы выявить проблему, задайте себе вопрос: "Что меня не устраивает? В какой сфере жизни я хочу коренных изменений? Поставьте видео на паузу и запишите, минимум, два пункта. Помните: перед вами открыты все двери. Ну а если не все, оставшиеся вы можете открыть ногой! - учила обывателей дочь питерского мэра.

Терминология Ксении тоже не отличалась от большинства инфоцыган: блондинка в шоколаде требовала от учеников определить свою "точку А": сколько денег вы зарабатываете в месяц, и сколько у вас остается после оплаты счетов. Поставить цели, составить план и начать делать хоть что-нибудь - например, выйти на пробежку. И это, напомним, советы за 12 тысяч рублей.

"УБИТЬ" БЛИНОВСКУЮ ОДНОЙ МЕТАФОРОЙ

Ранее Собчак сама вывела главный признак, отличающий ушлых инфоцыган от добропорядочных инфобизнесменов - отсутствие экспертности, когда гуру без профильного образования учит тому, в чем сам не разбирается. Но в своем авторском курсе телеведущая вдруг перевоплотилась в психолога и принялась учить народ различать эмоции по выражению лица и читать язык тела. А еще советовала не позволять собой манипулировать с помощью лести или чувства вины.

Собчак на своем курсе учила определять эмоции по фото. В Сети теперь шутят: "Забыла рассказать, что если человек храпит - значит, он уснул". Фото: стоп-кадр канала "Ютубная".

Впрочем, Собчак не была бы собой, если не использовала психологические манипуляции на других. Этих практик она тоже коснулась в своем курсе, и по мнению Виктории из "Ютубной", именно эта часть марафона оказалась самой интересной, ведь здесь Ксения привела примеры из собственных острых интервью.

- Если мы хотим усыпить бдительность собеседника, мы показываем себя более слабыми, не представляющими угрозы. Хвалим человека: "Какой ты крутой, у тебя мощнейшая уверенность в себе - мне бы так!". Собеседник в такие моменты расслабляется, и дальше вы можете осуществлять свою провокацию, - делилась новоявленная марафонщица.

Не обошлось и без упоминания нашумевшего разоблачительного интервью с "матерью инфоцыган" Еленой Блиновской - его Собчак считает самым удачным в своей карьере.

- Применение техники метафоры, когда я сравнила продукт Блиновской с эсэмэсками для масс, она сразу восприняла эмоционально. Такой прием позволяет вытащить наружу истинные чувства и переживания человека, которые он до этого пытался спрятать, - раскрыла ведущая свой секрет мастерства. И тут же обучила, как разрешить последующий конфликт. - Выслушайте собеседника внимательно. Ни в коем случае не "включайте рептилию". Что это значит? Ни в коем случае не переходите на личности.

СУММА С ВОСЬМЬЮ НУЛЯМИ

В целом, никакой особой пользы, по словам участницы, марафон Собчак ей не принес.

- Курс обо всем и ни о чем сразу. От каждой темы отщипывают по кусочку, получается каша. Лучше бы Ксения научила нас делать интервью. Но очевидно же, что ей все равно, кем мы станем после прохождения ее курса. Пошла она на это, как и все инфобизнесмены, ради хороших денег - суммы на счет с восьмью нулями, - резюмировала Виктория.

А вот сетевые комментаторы оказались не столь осторожны в выражениях.

- Чувствую разочарование. После серии выпусков об инфоцыганах мы зауважали Собчак - на широкую аудиторию подняла такую важную тему. Но как можно быть такой лицемерной? Сначала высмеивала марафонщиков, а потом сделала абсолютно то же самое, да еще и теми же фразами, - возмущаются интернет-пользователи. - Мы думали, что самый большой зашквар Ксении - заплатить за интервью маньяку и насильнику детей. Но, оказалось, она еще способна удивить...

Напомним, в прошлом году Собчак в очередной раз отличилась, когда взяла интервью у "скопинского маньяка" Виктора Мохова после его освобождения из тюрьмы. Тогда сообщалось, что за откровения команда Собчак заплатила преступнику-извращенцу 50 тысяч рублей.

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