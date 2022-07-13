«Ледокол знаний» - на макушке мира!

Корреспондент "КП" с восторгом всматривалась в распластавшуюся вокруг белую бесконечность. Фото: Мария БЕРК

Вместо предисловия. Пишу этот текст под урчание двигателя ледокола, грохот ломающихся многометровых льдов и плеск черных вод Северного Ледовитого океана. Если вы никогда не мечтали побывать на Северном полюсе, поверьте, вам пора об этом задуматься!

АНТЕННА НА 90

Утро началось в 5 часов 20 минут. Наскоро одевшись, я вприпрыжку понеслась на ходовой мостик, местами забывая соблюдать главное правило пребывания на судне - три точки опоры. На мостике было многолюдно. Всем непременно хотелось запечатлеть заветные координаты - 90’00’00" - северный пик планеты.

Виктор Боярский, полярник с многолетним опытом, участник дрейфующей научной станции «Северный полюс-24», по бортовой связи будил участников экспедиции «Ледокол знаний».

- Дорогие друзья, нам осталось 2 мили до Северного полюса, - предупредил он.

Ледокол «50 лет Победы» продвигался неспешно.

- Мы могли придти на место намного раньше, но была бы ночь, детей жалко в такую рань будить, поэтому максимально сбавляли ход, - признались мне члены экипажа, стоявшие на вахте свои положенные 4 часа, с каждой минутой приближая нас к заветной цели.

- Виктор Ильич, 89’8, - кричит кто-то из организаторов полярнику Боярскому.

На носу ледокола уже собрались сонные ребята и вглядывались в серую бесконечность, распластавшуюся вокруг. Местами палуба покрыта тончайшей корочкой льда, с неба сыпет снежок, а за бортом +1 градус.

Собравшиеся на мостике, затаив дыхание, не сводили глаз со специального монитора с координатами, ниже - маршрут следования ледокола. Ну давай, миленький, еще немного и полюс будет взят. По правилам, экипаж должен вывести судно так, чтобы антенна, установленная на верхних палубах, зафиксировала прохождение 90 градусов.

Вот уже носом ледокола мы пересекли Северный полюс, но проклятой антенной все никак. На ходовом мостике воцарилась напряженная тишина. На отметке 89’9 сердце забралось куда-то в горло, а в ушах пронзительно звенело. Но сталкивающиеся в этих местах течения крутят и относят нас в сторону. Старпом сдает назад, капитан Руслан Сасов кратко отдает команды.

- Я машину в гараж запарковать с первого раза иногда не могу, а тут 160-метровый ледокол, - шутит кто-то из собравшихся.

Но в эту секунду на радаре вспыхивают заветные координаты. Под крики «ура!» старпом дает долгий гудок. Густой бас атомного ледокола оглушает вечное молчание Арктики. Северный полюс взят!

По традиции, начало которой было положено в 1977 году, все, кто добрался до "Крыши мира". водят хоровод вокруг отметки "Северный полюс". Фото: Мария БЕРК

МОРСКОЙ БАНТИК

После прохождения полюса ледокол отправился на поиски подходящей «поляны» для высадки экспедиции. Процесс этот непредсказуем и сильно зависит от состояния льда. Иногда судно может несколько часов искать удобную льдину, в которую ледокол фактически зарывается носом и отдает якорь.

В районе 9 утра «поляна» найдена. Гладкая, запорошенная белоснежным снегом, ни единой проталины. Первыми на «большую землю» отправляются сотрудники ледокола для установки трапа. Пока они закрепляют многометровую конструкцию и раскладывают поддоны для безопасного выхода на лед, другие члены экипажа крепят гигантские баннеры с широченной надписью «Ледокол знаний». Веревки, подхваченные северным ветром, уносятся наверх, цепляясь за трубы. Я, ухватив одну, протягиваю подошедшему работнику. Тот благодарит за помощь и принимается вязать ее к перилам.

- Я надеюсь, вы будете вязать на морской узел? - уточняю.

Мужчина смеется: «Не, на «бантик», это так называется». И наматывает такой красоты узел, что грех развязывать.

«БУДЕМ ЗАЩИЩАТЬ МЕДВЕДЕЙ»

Первыми на обход периметра вокруг ледокола отправляются четверо представителей Национального парка «Русская Арктика». У каждого яркая куртка, ружье, бинокли и рации - связь между собой, ходовым мостиком и организаторами экспедиции.

- Вы нас от медведей будете защищать? - спрашиваю, когда инспекторы выстраиваются у трапа.

- Скорее, медведей от вас, - отшучиваются они. - На самом деле мишка может и не придти, иногда они подтягиваются к ледоколу, почуяв запах барбекю, которое на палубе готовят во время туристических круизов.

Оказавшись на льду, инспекторы расходятся в разные стороны, образуя трапецию, внутри которой могут находиться участники экспедиции, и осматривают окрестности.

Мне посчастливилось выйти на льдину одной из первых. Что вы сделаете в первую очередь, оказавшись на Северном полюсе? Мой выбор - растянуться на снегу, раскинув ноги и руки в разные стороны, уставиться в небо и слушать ту 4-километровую океаническую бездну, которая скрывается под полутораметровой толщей льда. Второе - промочить ноги. Льдины на полюсе коварны - любой шаг может обернуться мокрыми ботинками и штанинами. Провалившись в снег, можно достать до подтаявшего пронзительно голубого льда.

ЧЕРНЫЕ ВОДЫ

Главные покорители Арктики - 64 юных участника экспедиции «Ледокол знаний» - образовали круг вокруг отметки «Северный полюс». Полярники, пришедшие впервые на атомном ледоколе на полюс в 1977 году (к слову, 45 лет назад), заложили традицию - водить на самой северной точке Земли хоровод, и каждая последующая экспедиция ее соблюдает.

Каждый из ребят заложил свою традицию на Северном полюсе: кто-то играл в снежки и лепил снеговиков, кто-то ел снег (кстати, в Арктике он легок словно перышко и вкусный точно мороженое), кто-то рисовал на сугробах ангела. У взрослых участников экспедиции и членов экипажа в этот момент была другая забава: все желающие могли окунуться в океан в специально оборудованной полынье.

- А водичка-то холодная, - шутили ныряльщики, забираясь по лесенке. Некоторые окунались с головой, другие прыгали со ступеньки. Каждому на пояс вязалась специальная веревка - на всякий случай.

- Я вообще в рейс пошла исключительно, чтобы на Северном полюсе искупаться, - объявила миниатюрная официантка, вытирая мокрые волосы полотенцем.

Мне же было достаточно опустить в черные воды океана руку, чтобы понять, что до купания в обжигающе ледяной воде я еще не доросла.

Нашлись смельчаки, не побоявшиеся искупаться среди полярных океанских льдов. Фото: Мария БЕРК

ПРАВИЛА СПАСЕНИЯ ОТ МЕДВЕДЯ

Около четырех часов на льдине пронеслись незаметно. Напоследок, когда дети уже поднялись на борт ледокола, взрослые в сопровождении инспекторов «Русской Арктики» отправились на прогулку - слушать тишину Северного полюса. Каждому хотелось хоть на мгновение почувствовать себя в бескрайней ледяной пустыне крохотной снежинкой.

Я же навязалась к оставшимся инспекторам патрулировать периметр. Но бескрайние снега, ослепляющие своей белизной под лучами вышедшего из-за облаков солнца, манили. Мне тоже хотелось слышать эту тишину, чувствовать под ногами вибрирующий лед и думать, что мы единственные люди за тысячи километров вокруг. Прошу у инспекторов отпустить меня пройтись в одиночку навстречу экскурсионному каравану (взрослые перемещались друг за другом словно пингвины), не покидая при этом периметра.

- Видишь протоптанную тропу, вот по ней иди, - указывает направление инспектор.

- Если встречу медведя - я знаю, что делать! - кричу я, делая несколько шагов и проваливаясь в снег по колено.

- И что же?

- Буду медленно раздеваться. Постараюсь делать это предельно эротично, чтобы не только медведю понравилось, но и окружающим! - обещаю я.

На самом деле, полярники наставляют: в случае встречи с медведем на относительно небольшом расстоянии ни в коем случае нельзя бежать от него и поворачиваться спиной. Удаляться нужно, постоянно держа зверя в поле зрения. И главное - на ходу постепенно избавляться хотя бы от одной вещи: перчатки, шапки, шарфа и дальше по списку. Мишка пойдет по следу, но всякий раз будет тормозить, изучая находку. Это даст вам фору, чтобы добраться до безопасного места.

Но мне, к счастью, мишка не встретился. Наш караван абсолютно счастливых «пингвинов» с выгравированными на рукавах координатами 90’00’00"благополучно вернулся на ледокол.

Наше плавание не закончено - впереди Земля Франца-Иосифа, лежбища тюленей и нерп, птичьи базары, полярная белая радуга и бескрайние просторы Арктики.

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