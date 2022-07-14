Заповедные участки, природные и ландшафтные заказники: какие ООПТ Москвы стоит посетить

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Список ООПТ Москвы в прошлом году пополнился девятью новыми участками: в Южном, Юго-Западном и Зеленоградском административных округах. Об этом говорится в докладе столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды (ДПиООС) по итогам 2021 года. Охраняемые территории – это уникальные природные сообщества, представленные 200-летними сосняками, смешанными лесными массивами, водно-болотными угодьями и речными долинами.

СПРАВКА «КП»

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — это участки в городе или за его пределами, которые наделяют особым охранным статусом. Это нужно, чтобы сберечь природу.

В таком крупном мегаполисе, как Москва — антропогенная нагрузка на природу критически высока. Проще говоря, много людей и техники, поэтому зеленым территориям приходится не просто. Однако с жителями Москвы успешно сосуществуют две сотни видов птиц, млекопитающих и земноводных. Колоссальное разнообразие растений и мхов (более 2000 видов), а также насекомых. Нередки краснокнижные виды флоры и фауны. Все благодаря балансу, который удается поддерживать за счет придания статуса ООПТ. Им наделяют памятники природы, заказники, природно-исторические парки и заповедные участки.

Девять ООПТ Москвы

1. Природный заказник «Троицкий»

Где: в районе Теплый Стан

Находится у границы Москвы, поэтому выполняет важную транзитную функцию. Заказник связывает природный комплекс района Теплый Стан с природными ландшафтами и озелененными территориями Подмосковья.

Чем интересен: несмотря на неизбежное влияние автотранспорта (рядом МКАД) в его границах встречаются растения, занесенные в Красную книгу Москвы. Например, медуница неясная, чина весенняя, купена многоцветковая. В северной части заказника особо ценные участки смешанных лесов – лещиновый широкотравный дубово-березовый. На ООПТ обитают малый пестрый дятел, сойка, лесной конек, обыкновенная иволга, ушастая сова.

2. Ландшафтный заказник «Долина реки Чертановка»

Где: в районах Москворечье-Сабурово и Царицыно (м. «Кантемировская»)

Между Варшавским и Каширским шоссе есть экологический коридор, который связывает Битцевский лес, парк «Царицыно», заповедник «Коломенское».

Чем интересен: расположен в границах промзоны. Придание природоохранного статуса — важное с точки зрения экологии города решение. Сейчас береговая полоса реки Чертановки в неудовлетворительном состоянии. Проще было бы загнать реку в коллектор, но это повредит местной экосистеме. С новым статусом есть шанс исправить ситуацию. В долине произрастают как пойменные, так и луговые растительные сообщества. Живут пустельга, буроголовая гаичка, ястреб-перепелятник. Хищные птицы залетают сюда, поскольку вдоль русла реки обитают мелкие грызуны. Например, обыкновенная бурозубка.

3. Ландшафтный заказник «Долина реки Котловка»

Где: на территории районов Котловка, Зюзино, Нагорный (м. «Нахимовский проспект»)

Памятником природы «Долина реки Котловка» уже был в списке ООПТ. Теперь его включили в состав одноименного ландшафтного заказника, расширив территорию и добавив в нее шесть объектов природного комплекса: непосредственно долину Котловки, Зюзинский ручей, парк «Сосенки», Коробковский сад и другие.

Чем интересен: река Котловка — правый приток реки Москва — уже давно по большей части заключена в коллектор. Но у нее сохранился один важный открытый участок примерно в 3,5 км. В парке «Сосенки» сохранился редкий для столицы сосновый бор. В Коробковском саду есть каскад прудов. В долине Котловки встречаются редкие, занесенные в Красную книгу города растения: медуница неясная, дремлик широколистный, первоцвет весенний. Обитают ласка, ушастая сова, речной сверчок, варакушка, травяная лягушка.

4. Ландшафтный заказник «Долина реки Городни»

Где: между природно-историческими парками «Битцевский лес» и «Царицыно»

Если взглянуть на карту, то русло реки Городня, словно железная дорога. Экологический коридор между двумя зелеными гигантами — Царицыно и Битцевским лесом.

Чем интересен: Городня – крупнейший после Сетуни правый приток Москва-реки. На своем пути речка проходит каскады Кировоградских и Варшавских прудов, через пруды Покровский и Тепляковский. Вдоль этих водоемов — парки, с обустроенными набережными. Самый крупный из них объектов – Аршиновский. В нем очень красивые дубы и клены. На языке специалистов это называется «высокая степень декоративности».

Между Варшавским шоссе и Дорожной улицей в пойменных лугах — крупные популяции мяты полевой и перечной, а также редкой в условиях Москвы хатьмы тюрингенской (семейство мальвовые). В пределах заказника можно встретить несколько видов колокольчиков, душицу, коровяк обыкновенный. В долине гнездятся и охотятся десятки видов птиц. Тут оптимальные условия для развития популяций насекомых-опылителей – шмеля-кукушки и лесного шмеля.

5. Природный заказник «Долина реки Сходни в Алабушево»

Где: граница Алабушево (Солнечногорск) и Зеленограда

Долина реки Сходни в этом месте служит транзитом для фауны: из подмосковных лесничеств в Зеленоград.

Чем интересен: в этом районе нет и не было больших строек или производств. Поэтому заказник остается домом для многих краснокнижных видов. Местные жители в конце весны выкладывают в соцсети сделанные в заказнике фото незабудках. Тут растут земляника, ирис и еще с десяток растений, которые в мегаполисе не встретишь. В зарослях охотятся ласки и горностаи. По ночам просыпаются рукокрылые — летучие мыши.

6. Природный заказник «Аннинский»

Где: в районе Чертаново Южное (м. «Аннино»)

Любимый парк жителей Аннино получил новый статус. Два лесных участка между МКАД и жилыми кварталами вопреки мощной нагрузке хорошо сохранились.

Чем интересен: значительная часть территории удалена от массовой жилой и общественной застройки и не подвержена рекреационной нагрузке. Одним из важнейших значений заказника является поддержание биологического разнообразия Москвы. В лесу произрастают колокольчик крапиволистный, незабудка болотная, ветреница лютиковая. Здесь обитают около 50 видов птиц, амфибии и млекопитающие животные.

7. Экологический парк «Участок Нагатинской поймы реки Москвы»

Где: в районе Нагатинский затон

Это второй экопарк в Москве — первый «Северное Бутово». Важная его часть: сплошные заросли на заболоченных прибрежных участках.

Чем интересен: здесь разрастается влаголюбивое высокотравье (таволга, вербейник) в сочетании с типичной водно-болотной растительностью (рогоз, камыш, осока). Вдоль берега растут красивейшие кустарниковые ивы, самая распространенная из которых – ива пепельная. Природные сообщества в пойменной части экоарка привлекательны для водоплавающих и околоводных птиц, среди которых также отмечены редкие, такие как озерная чайка, хохлатая чернеть и коростель. Отмечены места гнездования ястреба-тетеревятника и пустельги.

8. Природный заказник «Склоны долины реки Москвы в Сабурово»

Где: восточная часть района Москворечье-Сабурово (МЦД «Москворечье»)

Прибрежная территория от Братеевского каскадного парка в сторону Сабуровских мостов. 32 года назад в этих местах добывали песок для строительства микрорайонов Марьино. В результате образовался залив. В 2001 году при прокладке Лефортовского тоннеля образовывался грунт, который использовали для благоустройства Братеевской набережной. Здесь высаживались березы, клены, яблони и различные кустарники.

Чем интересен: В пределы заказника вошла часть склонов, которые максимально покрыты зелеными насаждениями. Часть территории относится к луговым биотопам и привлекательна для пустельги, чеглока, ястребов, сокола сапсана. Статус природного комплекса позволит поддерживать устойчивость экосистемы, привлекать виды животных для развития новых популяций.

9. Заповедный участок «Сосняк на Рябиновой улице»

Где: на северо-западе Очаково-Матвеевского района

Через дорогу от Троекуровского леса и Кунцевского кладбища есть промзона «Очаково». Прямо за ней небольшой зеленый участок, который взяли под охрану.

Чем интересен: на территории произрастает сосново-березовый лес. Высота некоторых сосен превышает 20 метров. В лесу гнездятся десятки видов птиц: от воробьев и дроздов до пеночки весничка, теньковки, зарянки, зяблик, зеленушки. Появляются также ястребы тетеревятник и перепелятник.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы:

«В Москве порядка 50 % площади заняты зелеными насаждениями — это один из самых высоких показателей среди мегаполисов. Почти 25% всех озелененных территорий – это природные территории с особым охранным статусом. Только за последние два года площадь московских ООПТ увеличилась на 2,2 тысячи га. В городе образовано 145 особо охраняемых природных территории, площадью более 19,7 тысяч гектар, на которых вмешательство в экосистему сведено к минимально возможному в условиях мегаполиса уровню».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

145 ООПТ в Москве.

Их площадь 19,7 тысяч га.

11 природно-исторических парков.

27 природных заказников.

72 памятника природы в составе ООПТ иной категории.

2 экологических парка.

13 экотроп и маршрутов проложены на территории ООПТ.

Их протяженность 40 км.

7 вольерных комплексов в составе ООПТ и экоцентров

5 пасек открытый в эколого-просветительском центре «Царская пасека».