На атомных станция Украины велись запрещенные эксперименты, связанные с ядерным оружием. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Какие эксперименты вели на Запорожской АЭС?

Владимир Рогов, член главного совета администрации Запорожской области заявил, что на Запорожской АЭС, когда она была под контролем Киева, велись опасные исследования. По его данным на атомной электростанции в Энергодаре шли запрещенные эксперименты, начиная от большого количества ядерных материалов, которые не нужны для работы станции и не могли появиться из-за работы ее реакторов, и заканчивая «массой других интересных моментов». По регламенту, специалисты МАГАТЭ должны были зафиксировать все противоправные действия на АЭС. Но когда стало известно о намерении делегации МАГАТЭ посетить ЗАЭС, власти Украины приказали обстрелять Энергодар. Им надо было сорвать визит международной инспекции. Киев, по словам Рогова, запугивая иностранных специалистов, пытается скрывать от мировой общественности свои запрещенные манипуляции с радиоактивными материалами. Но они точно не копперфильды и не гудини — фокус с «исчезновением» не пройдет

На Украине рассуждают о соглашении по зерну

Дмитрий Кулеба, глава МИДа незалежной заявил испанской El Pais, что соглашение по экспорту зерна между Киевом и Москвой практически достигнуто. Кулеба сообщил: «Украина готова экспортировать свое зерно на международный рынок. Мы в двух шагах от достижения соглашения с Россией, находимся в завершающей фазе, и сейчас все зависит от России. Если они действительно захотят, скоро начнется экспорт зерна». Ранее глава минобороны Турции Хулуси Акар сообщал о том, что встреча представителей двух заинтересованных стран и ООН должна пройти 13 июля в Стамбуле. Но если на нас заранее возлагают ответственность за успех мероприятия, то кто черноморские порты незалежной разминировать будет?

ВСУ жгут пшеничные поля

Немногие оставшиеся у ВСУ вертолеты вот так героически воюют с «оккупантами»: они начали поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью. По данным Кирилла Стремоусова, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области, уже зафиксированы случаи поджогов щедрой херсонской нивы именно с вертушек. Стремоусов так оценил действия людей, отдающих подобные приказы: «Они в Киеве на зарплатах прокормятся, а что делать простым людям, жителям Украины – этот вопрос остается открытым». А они кажется, берут, пример с американцев во Вьетнаме, которые любили с воздуха поливать напалмом не только джунгли, но и рисовые поля с поселками.

Британия не примет русских теннисистов из-за Украины

По данным Daily Mail теннисистов из России и Белоруссии, которых не пустили на Уимблдон-2022 из-за решения организаторов, могут отстранить от турнира и через год, если ситуация в незалежной не улучшится. Окончательное решение поэтому вопросу будет принято не ранее марта 2023 года. В минувшем апреле организаторы Уимблдона отказали в допуcке на турнир Большого шлема роccийcким и белоруccким мастерам тенниcа. Им вообще запретили выcтупать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Аccоциации лаун-тенниcа (LTA). При том Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Международная федерация тенниса (ITF) заявили, что из-за такого демарша начислять очки участникам Уимблдона не станут. Интересно, а как в Лондоне представляют себе «улучшение ситуации на Украине к 2023-му»?

Лидер националистов в позднем СССР казнил евреев в Травниках

Богдан Когут, один из лидеров украинских националистов времен перестройки, в годы Великой Отечественной участвовал в массовых убийствах еврейских узников гитлеровского концлагеря Травники. Это подтверждают документы, рассекреченные сейчас УФСБ России по Приморскому краю.

С сентября 1943 года лагерь в Травниках стал филиалом лагеря смерти Майданек. Там были убиты от 6 до 10 тысяч евреев, а также множество советских военнопленных. Поступив в Травниковскую учебную команду СС, Когут принял присягу на верность немецкому правительству, дал обязательства о своей службе в немецкой надзирательной службе СС, носил эсэсовскую форму, имел на вооружении винтовку, получал денежное содержание, участвовал в расстрелах. А перед распадом СССР этот «герой» рассказывал о борьбе за украинскую независимость благодарным слушателям — и не только на западе Украины. И таких «моральных ориентиров» в сегодняшней незалежной — пруд пруди.

В Северодонецке остались взрывоопасные «подарки»

Иван Филипоненко, официальный представитель народной милиции ЛНР, сообщил, что украинские войска в жилых районах Северодонецка использовали в боях самодельные взрывные устройства, начиненные строительным мусором. Он при попадании в тело человека вызывал нагноения и гангрену. Филипоненко пояснил: «Обычный носок ВСУ в комплексе с тротиловыми шашками использовался так: в носок набирали обломки стройматериалов, щебень, стеклобетон, устанавливали электродетонаторы на тротиловую шашку и использовали как самодельные взрывные устройства». От них пострадали десятки мирных жителей. Такие носки хлопцам из ВСУ самим придется вскоре примерить.

Кадыров посмеялся над попытками Рады возродить Ичкерию

Рамзан Кадыров заявил в своем телеграм-канале, что «тугодумы в украинской Раде окончательно потеряли связь с реальностью». Глава Чечни сообщил: «До нас дошла уморительная новость, из которой следует, что Верховная рада Украины рассмотрит закон о признании Ичкерии». Но Ичкерии, как напомнил Кадыров, даже на бумаге не существует, «ее ликвидировали сами же бывшие ичкерийцы, объявившие в 2007 году об упразднении Ичкерии и создании так называемого Имарата Кавказ* (террористическая группировка, запрещена в России)». А сам законопроект внесли 11 июля в украинский парламент депутаты Алексей Гончаренко из «Европейской солидарности» и Муса Магомедов из «Оппозиционного блока».

Альянс пытается отследить судьбу своего оружия в незалежной

Financial Times сообщает, что ряд стран-членов НАТО требуют наладить систему отслеживания оружия, которое течет рекой на Украину с Запада. В альянсе опасаются, что преступные группировки могут многое из этого поставлять на черном рынке Старого Света. Собеседник издания утверждает, что «мы ничего не знаем о местонахождении оружия, понятия не имеем, куда оно направляется, где используется и остается ли в стране". При том за 4 месяца западные страны пообещали оказать Киеву военную помощь на сумму более 10 млрд. долларов. Кому война, кому мать родна — это точно про самостийную.

Разминирование в ЛНР идет по гектарам

Саперы Народной милиции ЛНР уже разминировали большие площади в населенных пунктах Александровка и Чабановка. По данным представитель НМ ЛНР «инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории республики. Вчера саперы НМ ЛНР очистили более 7 гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Александровка и Чабановка». Эти «воины» с трезубцем, бегущие при первой возможности, кажется, могут сеять только неразумное, недоброе и точно не вечное.

Пушилин уточнил, что будет с осужденными наемниками

Денис Пушилин, глава ДНР, в эфире Соловьев Live заявил, что два британских и один марокканский наемник, осужденные в Донецке к высшей мере наказания, будут расстреляны — если суд отклонит поданные ими апелляции. 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, и 21-летнего марокканца Саадуна Брагима суд еще в начале июня признал виновными в наемничестве и попытке насильственного захвата власти — и все трое подали апелляции. Пушилин пояснил, что после отмены действия мораторию на смертную казнь, все трое могут быть расстреляны — не публично (на чем многие настаивают). Но это случится лишь после рассмотрения их апелляций. И ведь предупреждали неоднократно - незавидна судьба наемника.

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