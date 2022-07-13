Дома и квартиры звезд в Юрмале: сколько теперь стоит жилье Михаила Ефремова, Кристины Орбакайте и Игоря Николаева

У Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой в Юрмале две квартиры. Фото: СОЦСЕТИ

Дома и квартиры в Юрмале российский шоу-бизнес начал скупать еще в нулевые. И актеры, и певцы, и юмористы: все они вкладывали гонорары в жилье на рижском взморье. Рассказываем кто из знаменитостей чем владеет в Юрмале и сколько стоит это жилье.

Домик на улице Садовой

Когда актера Михаила Ефремова отправили отбывать наказание за смертельное ДТП, то появились слухи – якобы он продает один из домов в Юрмале, чтобы семье было на что жить. Коллеги Ефремова рассказали нам: «Речи о продажи жилья в Прибалтике не было. Никто ничего не продавал и не собирался. Этим летом жена Миши Соня с детьми туда не едет отдыхать. Возможно, что и пришла пора заняться этим, но пока не обсуждался этот вопрос». Жилье пытались сдать, но туристов теперь очень мало.

Дом Михала Ефремова. Фото: Иван ВИСЛОВ

Михаил Ефремов купил здесь недвижимость из-за своей астмы: врачи рекомендовали почаще дышать прибалтийским воздухом. Для астматиков он считается целебным. Ефремов копил гонорары за моноспектакль – так и набрал на дом близ Юрмалы. Жилье у актера на улице Дарзу (по-нашему на Садовой); здесь на большом участке стоят два дома. За них Михаил отдал около 250 тысяч евро. Был доволен: «Мы живем в десяти минутах ходьбы от центра, тут настоящая рижская Юрмала, а не рублевская. Наши соседи обычные местные жители». За домами актера присматривают местные жители, бывшие владельцы – они поддерживают порядок на участке за небольшую плату. Сейчас эти дома можно продать за 300 тысяч евро (17,6 млн. руб.).

Сергей Светлаков продал дом в Латвии. Фото: Архив "КП"

По соседству с Ефремовым – на более престижной улице купил участок и построил по своему вкусу дом Сергей Светлаков. Двухэтажный дом артист отстроил в районе Меллужи на берегу реки, в дачном поселке рядом с Юрмалой. Также в 20 км от Юрмалы в поселке Калнциемс Сергей купил небольшой рыбацкий дом. В июле Светлаков сообщил, что продал свою латвийскую недвижимость. Выгодно продать недвижимость в Юрмале сейчас сложно – главные покупатели были из России. Скорее всего пришлось делать скидку. Рыночная стоимость домов на этой улице – около 400 тысяч евро (23,5 млн. руб.). По соседству со Светлаковым построил дом его земляк и товарищ юморист Александр Незлобин.

У Светлакова был еще и рыбацкий домик. Фото: Архив "КП"

Квартиры у моря

Многие музыканты приобретали недвижимость в Латвии, чтобы получить вид на жительство в Евросоюзе и беспрепятственно разъезжать по зарубежным гастролям и путешествиям. Такие мысли были у Игоря Николаева, который больше десяти лет назад купил первую квартиру в Юрмале на улице Мадонас, где его соседями стали Олег Газманов и Лариса Долина. Это дом №5 по улице Мадонас называют «янтарной резиденцией». «Трешка» площадью 96 кв м здесь стоит 430 тысяч евро (25,3 млн. руб).

Позже Николаев сделал свою первую квартиру «гостевой», а себе купил побольше, подороже на проспекте Дзинтари в 50 метрах от моря. Теперь у Николаева в Латвии есть и двухэтажная квартира на четвертом этаже, в которой сделан шикарный ремонт – в столовой обивка стульев сделана в тон картин Михаила Шемякина на стенах; за стеклянными дверями есть бассейн – он получился на месте террасы площадью 110 кв м; установлен пневматический лифт; крыша – стеклянная пирамида; есть белый рояль японской фирмы. Этим летом Николаев не был в Прибалтике – работает и отдыхает на родине.

Игорь Николаев с дочкой в квартире в Юрмале. Фото: СОЦСЕТИ

Олег Газманов не скрывает свою патриотическую позицию, поэтому уже давно ему запретили въезд в Латвию, а там у него стоит закрытая квартира в Юрмале. На недавней пресс-конференции народный артист России рассказал об этом жилье: «Мне запрещена в Латвии любая финансовая деятельность: поэтому и продать квартиру я не могу, и заселить туда никого не могу. Но коммунальную плату исправно плачу: вот так меня приложили». Газманов на эту ситуацию смотрит с юмором: «Но когда все будет нормально, я с них все попрошу - еще и за моральный ущерб. А на эти деньги, наверное, виллу куплю… Самое обидное, что на кухне там осталась бутылка «Арманьяка» моего года рождения - 1951. Туда иногда ездит Игорь Николаев, я все время ему говорю: «Игорек, зайди, уже выпей наконец!»

Аркадий Укупник покупал квартиру, поддавшись ностальгии – здесь он играл молодым на танцах. «Трешку» Укупник взял в 2007 году в ипотеку – брал кредит в латвийском банке и давно погасил. Обслуживание квартиры недешевое – в доме есть консьерж, управляющий, у которого есть ключи от каждой квартиры: можно решать любые бытовые вопросы удаленно. Отдыхать в Юрмалу артист собирался в июле.

Борис Моисеев отписал свое жилье в Юрмале в районе Лиелупе семье близких друзей – Кристине Орбакайте. Орбакайте в июле в Юрмале, но остановилась не в этой квартире, а в доме, который арендует ее мать. Моисеев купил трехкомнатную квартиру площадью около 100 квадратов в Юрмале в 2000-м году, мебель заказывал из Европы – внутри квартира обустроена в классическом стиле. Стоимость жилья сейчас составляет около 150 тысяч евро (8,8 млн. руб.). Этот дом называют «Ривьера», построен на месте бывшего колхоза – здесь раньше делали рижские шпроты. После развала СССР предприятие закрылось, и на его месте построили дома.

Этот клубный дом называют «Морская волна». Здесь приобретали квартиры Геннадий Хазанов, Леонид Агутин, Артем Табаков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

У худрука Московского Театра эстрады Геннадия Хазанова есть квартира в Латвии, купленная в нулевые. Рядом с концертным залом «Дзинтари» в клубном доме «Jurmalas Vilnis», раньше это здание местные называли «Морской волной». Геннадий Хазанов и Леонид Ярмольник (у него тоже квартира на побережье) дышали морским воздухом в мае. В «хазановском доме» (так его раньше называли таксисты) покупали жилье Леонид Агутин, Артем Табаков. Квартира площадью 80 кв м продают здесь за 600 тысяч евро (35,3 млн. руб.). Самый дорогой жилой комплекс на сегодняшний день.