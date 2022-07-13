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Звезды13 июля 2022 19:18

Дома и квартиры звезд в Юрмале: сколько теперь стоит жилье Михаила Ефремова, Кристины Орбакайте и Игоря Николаева

Артисты и музыканты вложили миллионы в недвижимость на рижском взморье
Ирина ВИКТОРОВА
У Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой в Юрмале две квартиры.

У Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой в Юрмале две квартиры.

Фото: СОЦСЕТИ

Дома и квартиры в Юрмале российский шоу-бизнес начал скупать еще в нулевые. И актеры, и певцы, и юмористы: все они вкладывали гонорары в жилье на рижском взморье. Рассказываем кто из знаменитостей чем владеет в Юрмале и сколько стоит это жилье.

Домик на улице Садовой

Когда актера Михаила Ефремова отправили отбывать наказание за смертельное ДТП, то появились слухи – якобы он продает один из домов в Юрмале, чтобы семье было на что жить. Коллеги Ефремова рассказали нам: «Речи о продажи жилья в Прибалтике не было. Никто ничего не продавал и не собирался. Этим летом жена Миши Соня с детьми туда не едет отдыхать. Возможно, что и пришла пора заняться этим, но пока не обсуждался этот вопрос». Жилье пытались сдать, но туристов теперь очень мало.

Дом Михала Ефремова.

Дом Михала Ефремова.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Михаил Ефремов купил здесь недвижимость из-за своей астмы: врачи рекомендовали почаще дышать прибалтийским воздухом. Для астматиков он считается целебным. Ефремов копил гонорары за моноспектакль – так и набрал на дом близ Юрмалы. Жилье у актера на улице Дарзу (по-нашему на Садовой); здесь на большом участке стоят два дома. За них Михаил отдал около 250 тысяч евро. Был доволен: «Мы живем в десяти минутах ходьбы от центра, тут настоящая рижская Юрмала, а не рублевская. Наши соседи обычные местные жители». За домами актера присматривают местные жители, бывшие владельцы – они поддерживают порядок на участке за небольшую плату. Сейчас эти дома можно продать за 300 тысяч евро (17,6 млн. руб.).

Сергей Светлаков продал дом в Латвии.

Сергей Светлаков продал дом в Латвии.

Фото: Архив "КП"

По соседству с Ефремовым – на более престижной улице купил участок и построил по своему вкусу дом Сергей Светлаков. Двухэтажный дом артист отстроил в районе Меллужи на берегу реки, в дачном поселке рядом с Юрмалой. Также в 20 км от Юрмалы в поселке Калнциемс Сергей купил небольшой рыбацкий дом. В июле Светлаков сообщил, что продал свою латвийскую недвижимость. Выгодно продать недвижимость в Юрмале сейчас сложно – главные покупатели были из России. Скорее всего пришлось делать скидку. Рыночная стоимость домов на этой улице – около 400 тысяч евро (23,5 млн. руб.). По соседству со Светлаковым построил дом его земляк и товарищ юморист Александр Незлобин.

У Светлакова был еще и рыбацкий домик.

У Светлакова был еще и рыбацкий домик.

Фото: Архив "КП"

Квартиры у моря

Многие музыканты приобретали недвижимость в Латвии, чтобы получить вид на жительство в Евросоюзе и беспрепятственно разъезжать по зарубежным гастролям и путешествиям. Такие мысли были у Игоря Николаева, который больше десяти лет назад купил первую квартиру в Юрмале на улице Мадонас, где его соседями стали Олег Газманов и Лариса Долина. Это дом №5 по улице Мадонас называют «янтарной резиденцией». «Трешка» площадью 96 кв м здесь стоит 430 тысяч евро (25,3 млн. руб).

Позже Николаев сделал свою первую квартиру «гостевой», а себе купил побольше, подороже на проспекте Дзинтари в 50 метрах от моря. Теперь у Николаева в Латвии есть и двухэтажная квартира на четвертом этаже, в которой сделан шикарный ремонт – в столовой обивка стульев сделана в тон картин Михаила Шемякина на стенах; за стеклянными дверями есть бассейн – он получился на месте террасы площадью 110 кв м; установлен пневматический лифт; крыша – стеклянная пирамида; есть белый рояль японской фирмы. Этим летом Николаев не был в Прибалтике – работает и отдыхает на родине.

Игорь Николаев с дочкой в квартире в Юрмале.

Игорь Николаев с дочкой в квартире в Юрмале.

Фото: СОЦСЕТИ

Олег Газманов не скрывает свою патриотическую позицию, поэтому уже давно ему запретили въезд в Латвию, а там у него стоит закрытая квартира в Юрмале. На недавней пресс-конференции народный артист России рассказал об этом жилье: «Мне запрещена в Латвии любая финансовая деятельность: поэтому и продать квартиру я не могу, и заселить туда никого не могу. Но коммунальную плату исправно плачу: вот так меня приложили». Газманов на эту ситуацию смотрит с юмором: «Но когда все будет нормально, я с них все попрошу - еще и за моральный ущерб. А на эти деньги, наверное, виллу куплю… Самое обидное, что на кухне там осталась бутылка «Арманьяка» моего года рождения - 1951. Туда иногда ездит Игорь Николаев, я все время ему говорю: «Игорек, зайди, уже выпей наконец!»

Аркадий Укупник покупал квартиру, поддавшись ностальгии – здесь он играл молодым на танцах. «Трешку» Укупник взял в 2007 году в ипотеку – брал кредит в латвийском банке и давно погасил. Обслуживание квартиры недешевое – в доме есть консьерж, управляющий, у которого есть ключи от каждой квартиры: можно решать любые бытовые вопросы удаленно. Отдыхать в Юрмалу артист собирался в июле.

Борис Моисеев отписал свое жилье в Юрмале в районе Лиелупе семье близких друзей – Кристине Орбакайте. Орбакайте в июле в Юрмале, но остановилась не в этой квартире, а в доме, который арендует ее мать. Моисеев купил трехкомнатную квартиру площадью около 100 квадратов в Юрмале в 2000-м году, мебель заказывал из Европы – внутри квартира обустроена в классическом стиле. Стоимость жилья сейчас составляет около 150 тысяч евро (8,8 млн. руб.). Этот дом называют «Ривьера», построен на месте бывшего колхоза – здесь раньше делали рижские шпроты. После развала СССР предприятие закрылось, и на его месте построили дома.

Этот клубный дом называют «Морская волна». Здесь приобретали квартиры Геннадий Хазанов, Леонид Агутин, Артем Табаков.

Этот клубный дом называют «Морская волна». Здесь приобретали квартиры Геннадий Хазанов, Леонид Агутин, Артем Табаков.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

У худрука Московского Театра эстрады Геннадия Хазанова есть квартира в Латвии, купленная в нулевые. Рядом с концертным залом «Дзинтари» в клубном доме «Jurmalas Vilnis», раньше это здание местные называли «Морской волной». Геннадий Хазанов и Леонид Ярмольник (у него тоже квартира на побережье) дышали морским воздухом в мае. В «хазановском доме» (так его раньше называли таксисты) покупали жилье Леонид Агутин, Артем Табаков. Квартира площадью 80 кв м продают здесь за 600 тысяч евро (35,3 млн. руб.). Самый дорогой жилой комплекс на сегодняшний день.

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