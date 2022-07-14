Больше всего рядовые сотрудники негодуют из-за новых правил, которыми их обязали досконально осматривать каждую булку перед приготовлением. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В начале июля посетители экс-«Макдоналдса», который после продажи российскому владельцу стал называться «Вкусно — и точка», выложили в соцсети фото заплесневелых гамбургеров. По данным kp.ru, не все инциденты попали в публичное поле. Трое сотрудников ресторанов в столичном регионе рассказали «Комсомолке», что тоже столкнулись с некачественными хлебобулочными. У покупателей забрали такие бургеры и бесплатно сделали новый.

— После этих инцидентов пришли новые указания менеджеров. Теперь все булки и тортильи (лепешка, которые используют для приготовления роллов — прим.авт.) проверяют, когда привозит машина. После разгрузки их еще раз осматривает КПП (консультант по производству, вторая по старшинству после директора ресторана должность — прим.авт.), — рассказал kp.ru работник одного из московских ресторанов.

Больше всего рядовые сотрудники негодуют из-за новых правил, которыми их обязали досконально осматривать каждую булку перед приготовлением.

Теперь все булки в сети быстрого питания "Вкусно и точка" проверяют не один раз.

— Не знаю, как в других ресторанах, но в нашем такое указание было. Сделали инструкцию: нужно двумя руками взять каждую булку и осмотреть на предмет посторонних образований. Только после этого готовить. Вот прям так и написано: «двумя руками каждую». Ребята в шоке. Столько времени уходит. Но с другой стороны, нам обидно читать комментарии, что мы тут без иностранцев сами ничего не можем и качество упало. Три месяца не работали, а потом за пару недель запустить и отточить такую махину — сложно, — посетовал собеседник.

Ранее Kp.ru рассказывал, что часть ресторанов «Вкусно — и точка» останутся без картофеля фри и по-деревенски. Все из-за неурожайного прошлого года. В компании рассказали, когда закуска вернется в меню.