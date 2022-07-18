Пробки – зло, но с ними можно бороться!

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Еще три города России входят в первую двадцатку: Новосибирск (на 9-м месте), Санкт-Петербург (на 12-м месте) и Самара (на 20-м). Недалеко ушли Новороссийск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Челябинск и Казань. По мнению Дмитрия Давыдова, автора проекта «20 идей по развитию России», исправить ситуацию можно и нужно.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

С каждым годом ситуация на дорогах мегаполисов страны ухудшается из-за стремительного роста количества автомобилей. От дома, где живет корреспондент «КП», до офиса по Садовому кольцу и нескольким улицам центра Москвы – ровно 8 км. Утром (примерно с 7.00 до 8.30) это расстояние он на автомобиле преодолевает за 16-18 минут. Отлично! Если выехать с 9.00 до 10.00, то дорога займет 30-40 минут. И это уже немало, ведь средняя скорость снижается до 16-20 км/ч!

А вот вечером… Мысли о дороге с работы домой вызывают нервный тик и вгоняют в стресс. Если выезжать в 17.00, то дорога занимает от часа до 1.15. Если позже – еще больше! А про октябрь, ноябрь, зиму и раннюю весну даже думать не хочется. Осадки и наледь усложняют всё.

Напомню, расстояние – 8 км. Получается, в вечернее время автомобильный поток двигается со скоростью 6-8 км/ч! Да, есть светофоры, ремонтные работы, непредвиденные аварии и другие форсмажорные ситуации. Но порядок цифр останется в любом случае. Антирекорд – 2 часа 17 минут! Это – 3,55555 км/ч. Нормально? И так едут ежедневно миллионы автомобилистов. Для сравнения: пешком расстояние в 8 км корреспондент преодолевает максимум за 1,5 часа, на велосипеде – за 35 минут, на общественном транспорте – за 45 минут.

Наверняка проблема пробок в столице в ближайшем будущем начнет приобретать катастрофический характер. И это притом, что Правительство Москвы постоянно модернизирует транспортную систему столицы, возводя новые дороги, магистрали и перестраивая развязки. К сожалению, как показывает опыт многих крупных городов, без искусственного принудительного снижения траффика проблему решить будет невозможно. Дмитрий Давыдов предлагает начать принимать радикальные меры прямо сейчас.

ОПЫТ ПЕКИНА, СИНГАПУРА, ЛОНДОНА, СТОКГОЛЬМА, МИЛАНА…

Проблему дорожных заторов может решить введение платы за въезд, так называемого «сбора против пробок». Практика платного въезда применяется в различных городах мира, таких как Сингапур, Стокгольм, Милан, Сан-Франциско, Пекин и многих других. В Пекине с 2008 года на каждый будний день определены две цифры и если одна из них — последняя в номере вашего автомобиля, то он остается дома. Получается, каждый рабочий день примерно пятая часть машин не может ездить по городу. Штраф за нарушение составляет 200 юаней (примерно 1750 рублей на 14 июля 2022 г.) за каждые два часа. И может быть выставлен несколько раз за сутки. Цифры на каждый конкретный день определяются правительством и меняются каждые три месяца. Когда корреспондент «КП» был в Китае, местный переводчик рассказал интересную историю. Работник представительства крупной авиакомпании выехал на служебном автомобиле в «не свой» день. Он знал, что нарушает правила, но думал, что штраф будет однократный. В итоге пришлось заплатить пару тысяч долларов!

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В Лондоне платный въезд ввели в 2003-м году. Базовая стоимость проезда в центральные районы города с 07:00-22:00 составляет 15 фунтов (около 1050 рублей по состоянию на 14 июля 2022 года) в день. На каждом въезде в центральную часть города и на улицах, которые также попали под ограничения, для фиксации номеров автомобилей были установлены видеокамеры. Это сразу позволило ощутимо разгрузить Лондон от заторов. Ежегодно многомиллионный доход от сбора против пробок инвестируется в развитие транспортной инфраструктуры города. На сегодняшний день мегаполис занимает 49 место в рейтинге TomTom Traffic Index.

В Сингапуре брать плату за проезд по дорогам начали еще в 1975 году 47 лет назад!). Сначала была запущена система зональных пропусков и платных бумажных лицензий. В 1998 году была заменена на бесконтактную систему. Она позволяет точно определять перегруженные участки дорог и менять стоимость сбора и часы, когда взимается плата, в зависимости от текущих условий движения. Таким образом, стоимость может как увеличиваться, так и уменьшаться.

В Стокгольме подобную систему ввели в 2006 году. Здесь действует плавающий тариф: в часы пик стоимость въезда составляет 2 евро (около 120 рублей), в остальное время — 1 евро (около 60 рублей). Знакомая, живущая в столице Швеции, считает, что ей ездить на работу гораздо более выгоднее на общественном транспорте, который в Стокгольме очень развит. На такое решение влияет не только платный въезд в центр, но и дорогие платные парковки.

В Милане за въезд в центр города платят с 2012 года. С тех пор дороги в центральной части города стали менее загруженными на 30%. Интересно, что для местных жителей есть лимит на число бесплатных въездов и выездов.

В столице Греции Афинах действует самая простая система платного въезда в город: по четным дням автомобили с четными номерами могут передвигаться бесплатно, по нечетным — наоборот.

Власти Израиля приняли указ, согласно которому, крупнейшему городу страны (не столице!) дается 30 месяцев на детальную разработку проекта и установку необходимой инфраструктуры, и в 2024 году проезд в городе станет платным.

ЗАМЕТНО УЛУЧШИТСЯ СИТУАЦИЯ НА ДОРОГАХ И ЭКОЛОГИЯ

Идея платного въезда в столицу публично обсуждалась еще в 2014 году, но предложение осталось только на бумаге. А к 2021 году проблема усугубилась, и возможностей успешной реализации стало больше в связи с развитием технологий и накопленным за это время зарубежным опытом.

Дмитрий Давыдов предлагает вводить «сбор против пробок» в Москве поэтапно. Для этого потребуется выделить из бюджета средства для установки в платной зоне механизмы видеофиксации, интегрированные с базами данных транспортных средств и платежными системами. Такие технологии используются в Лондоне, Дубае и многих других городах и позволяют в автоматическом режиме, без шлагбаумов и создания помех потоку машин, выставлять счет на оплату либо списывать платеж с предоплаченного счета. Вложения в создание такой системы со временем окупятся, и дальнейшие поступления от «сбора против пробок» будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры.

На первом этапе предлагается установить базовый тариф в размере ста рублей (по предоплате) для проезда по всей территории города, опоясанной МКАДом, установить только в рабочие дни время действия с 07:00 – 22:00. При этом, естественно, от пошлины освобождается общественный транспорт, такси, мотоциклы, автомобили экстренных служб и электромобили. По бюджету москвичей, считает Дмитрий Давыдов, такая мера ударит не сильно. С другой стороны, это даст толчок для сокращения транспортного потока.

Для социально уязвимых слоев населения, например инвалидов и пенсионеров, можно предусмотреть льготы и скидки. А для граждан с высокой платежеспособностью предлагается установить повышенный тариф, привязанный к мощности двигателя и году выпуска транспортного средства. Таким образом обладатели дорогих автомобилей будут платить больше, чем владельцы машин среднего класса.

В дальнейшем изменения тарифов, зон и времени действия сбора, типов облагаемых сбором транспортных средств позволит регулировать ситуацию с пробками на дорогах.

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Конечно, важна реакция жителей столицы России, Московской области и тех, кто вынужден приезжать в Москву на автомобилях. Очевидно, что благодаря «сбору против пробок» заметно улучшится ситуация на дорогах и экология. Москвичи станут гораздо меньше времени проводить в дороге, и смогут направить его на дополнительный заработок, образование или семью. Если действовать планомерно, то жители столицы не будут жаловаться на дополнительную финансовую нагрузку.

Поскольку на подготовку и реализацию проекта могут уйти годы, а перспектив разгрузки Москвы от пробок не предвидится из-за стремительного роста транспортного потока, то действовать нужно уже сейчас.

С идеей Дмитрия Давыдова согласен лидер проекта «Пробок.нет» Александр Шумский. Он называет введение платы за въезд в Москву единственно возможным способом избавиться от пробок в городе: «Строительство новых транспортных артерий и расширение уже существующих столицу России уже не спасет».

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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ МЭРИИ МОСКВЫ

Официальный ответ Правительства Москвы подписал Советник руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы В.В. Макаров. Он сообщает, что Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы рассмотрено обращение Дмитрия Давыдова, поступившее на официальный сервер Правительства Москвы.

Далее В.В. Макаров сообщает, что согласно Конституции Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности, а также каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.

Кроме того, подчеркивается, что в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина, а права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Возможность введения отдельной платы за въезд машин на территорию города Москвы прямо федеральными законами Российской Федерации не предусмотрена.

Учитывая изложенное, предлагаемое Вами мероприятие противоречит законодательству Российской Федерации и не может быть реализовано.

КОММЕНТАРИЙ ДМИТРИЯ ДАВЫДОВА

Благодарю за содержательный ответ, и прошу рассмотреть мой ответ на приведенные Вами в письме аргументы.

Вы справедливо отмечаете, что согласно пункту 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц. Именно поэтому необходимо обратить внимание на факт, что автомобилисты чрезвычайным скоплением в городе создают угрозу не только своему здоровью, но и здоровью всего населения Москвы.

Основным источником загрязнения воздуха в столице является автомобильный транспорт. На его долю приходится 83% всех атмосферных выбросов. По данным ВОЗ одна треть случаев смерти от инсульта, рака легких и сердечных заболеваний обусловлена загрязнением воздуха. Частицы PM2.5 (компонент автомобильного выхлопа) пагубно влияют на организм человека: из-за раздражения рецепторов в дыхательных путях нарушается сердечный ритм и интенсивность дыхания, что со временем приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям – главной причине смерти в России. Согласно данным IQAir, концентрация PM2.5 в Москве регулярно превышает рекомендованное ВОЗ значение. Этот же источник отмечает, что загрязнение воздуха стало причиной 3 900 смертей в Москве в 2021 г. (от редакции добавим: примерно столько людей проживают в 14 четырехподъездных девятиэтажных домах на 144 квартиры или в поселках городского типа).

В связи с вышеизложенным, введение платного проезда в Москву по определенным часам не противоречит Конституции, поскольку напрямую направлено на решение проблемы потери здоровья и гибели людей.

Более того, по существу, мое предложение о введении платного проезда в Москве по территории, опоясанной МКАДом, является лишь частичным ограничением, то есть минимально необходимой мерой для снижения вреда. Это означает, что всегда будет существовать альтернатива платному передвижению на автомобиле в городе:

• Предусмотреть бесплатный проезд с 22:00 до 07:00, а также в выходные и праздничные дни;

• Освободить от платы общественный транспорт, такси, мотоциклы, автомобили экстренных служб и электромобили;

• Для социально уязвимых слоев населения сделать льготы.

Я прошу Вас пересмотреть позицию о конституционности данного вопроса, а также выступить с предложением законодательно закрепить право вводить платный проезд в городах страны и разработать проект его внедрения для Москвы. Такая инициатива может стать частью «Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 г» от 27 ноября 2021 г, поскольку она станет мощным толчком к развитию общественного транспорта.

Не согласиться с доводами Дмитрия Давыдова трудно.

ОТ РЕДАКЦИИ

Конечно, в решении проблемы улучшения трафика в крупных российских городах без участия государства не обойтись. Дмитрий Давыдов надеется, что это и другие его предложения получат законодательную поддержку.

КСТАТИ

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