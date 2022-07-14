Похоже, Асмус сделала выводы: ни фрагментика обнаженного тела, максимум поцелуи и общие планы

Актрисе Кристине Асмус до сих припоминают фильм 2019 года «Текст», где у ее героини есть интимная сцена с персонажем Ивана Янковского. Мол, как-то чересчур правдоподобно выглядит, как так можно! Так актриса стала жертвой собственного таланта.

И вот у сплетников новый повод посудачить: эротическая сцена Кристины Асмус и Данилы Козловского в сериале «Люся». Недавно вышли первые эпизоды сериала «Люся», где Кристина сыграла главную роль, а в ее партнерах — Данила Козловский. В драмеди режиссера Ивана Твердовского актер исполняет роль программиста Сени, у которого брак трещит по швам. Зато он изобрел интерактивную колонку с искусственным интеллектом - ту самую Люсю, которая норовит вырваться из-под контроля. Одно утешение — случайное знакомство с отзывчивой красоткой…

За откровенность пришлось отдуваться Козловскому

Откровенная сцена Кристины Асмус и Данилы Козловского в сериале «Люся» в кладбищенском парке, где герои чувственно познают друг друга, снята достаточно лаконично. Похоже, Асмус сделала выводы: ни фрагментика обнаженного тела, максимум поцелуи и общие планы. За откровенность пришлось отдуваться Козловскому, который осмелился сверкнуть в кадре пятой точкой.

Сериал «Люся» показывает онлайн-кинотеатр Premier c 14 июля.