Жительница Флориды обнаружила игуану в своем туалете

Приехавшие на место специалисты сказали, что крупные ящерицы часто залазят в дом через канализацию Фото: Shutterstock

Мишель Рейнольдс зашла в ванную комнату и опешила: из унитаза на нее смотрела игуана. Женщина тут же закрыла дверь и вызвала специалистов из Iguana Lifestyles, службы по удалению диких животных. После непродолжительной спасательной операции рептилию достали, не повредив ее. Незваным гостем оказалась мексиканская игуана с колючим хвостом, которая может в длину достигать 45 сантиметров с хвостом такой же длины.

«Это уже второй случай на этой неделе», — сообщил хозяйке Гарольд Рондон, специалист из Iguana Lifestyles.

Считается, что игуаны были завезены в южную Флориду в качестве домашних животных в 1960-х годах. Но со временем многие оказались на воле и сегодня являются настоящей проблемой для штата, - сообщает издание The Guardian. Они проникают в дома через вентиляционные и водопроводные трубы. Кроме того, разрушают дамбы, разрывают тротуары и разносят сальмонеллу. В прошлом году Комиссия Флориды по охране рыбы и дикой природы запретила разведение и продаже 16 наиболее экологически вредных неместных видов животных, среди которых - все виды ящериц тегу, анаконд, нильских варанов и зеленых игуан. Жителей штата власти призывают гуманно убивать ящериц.