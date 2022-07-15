Усталость после ковида сохраняется у половины людей

Российские ученые провели исследование и выяснили, что даже спустя год после перенесенной болезни сохраняются негативные симптомы у каждого третьего взрослого и каждого каждого десятого ребенка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Даже если вы не делали ПЦР, скорее всего омикроном в этом году мы переболели все. Кто-то без симптомов, а кто-то и серьезно. Но вот что обидно — даже если острая стадия болезни отступила, ковид оставляет свои следы. Особенно, если болели вы тяжело.

ДЕТИ СТРАДАЮТ ОТ ПОСТКОВИДА МЕНЬШЕ

В столице проведено первое масштабное исследование здоровья детей и взрослых. Ученые Первого МГМУ им. Сеченова и специалисты детской больницы им. Башляевой изучали симптомы после перенесенного COVID-19 в тяжелой форме. В исследовании принимали участие более трех тысяч пациентов, госпитализированных с ковидом в период с апреля по август 2020 года. Из них 2,5 тысячи – взрослые и 849 – дети.

Изучали состояние людей спустя полгода после болезни и спустя год (опрашивали переболевших по телефону). Выяснилось, что половина взрослых и пятая часть детей страдали от постковидного синдрома спустя полгода после выписки из больницы. И даже через 12 месяцев после выздоровления синдром наблюдался у трети взрослых и 11% детей.

Исследователи также выяснили, что женщины страдают от постковидного синдрома в два раза чаще, чем мужчины.

САМЫЕ ЧАСТЫЕ СИМПТОМЫ

У взрослых:

* усталость (25%),

* трудности с дыханием (22%),

*когнитивные нарушения (19%),

* кожные высыпания (13%).

У детей:

* усталость (9%),

* кожные высыпания (5%),

* когнитивные нарушения (4%),

* проблемы со сном (4%).

Пока, как отмечают врачи, большинство исследований постковида в основном сосредоточено на взрослых. Дети стали чаще заболевать уже в этом году, с приходом «омикрона». Но в целом, детская заболеваемость начала расти примерно год назад. Так что, видимо, в ближайшем будущем нас ждут более полные исследования по постковиду у детей.

Чем тяжелее болезнь, тем выше риск неврологических отклонений у детей

К такому выводу пришли тайваньские ученые, изучавшие МРТ тяжело переболевших детей (400 детей из полутора тысяч исследованных были госпитализированы). Выяснилось, что в мозгу таких малышей происходят серьезные изменения, которые могут провоцировать инсульты. Примерно у трети детей, нуждавшихся в госпитализации, повышен риск неврологических проблем.

Как же помогать себе и детям? В первую очередь, наладить режим дня — вовремя ложиться спать и высыпаться, соблюдать некоторые ограничения в питании (меньше соленого, жирного, сладкого) и добавить полезных продуктов — фруктов, ягод, кисломолочных продуктов, мелкой морской рыбы.

А еще «прокачивать» мозг, избавляясь от проблем с памятью.