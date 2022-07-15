Европейская комиссия намерена скорректировать ряд санкций, действующих в отношении России. Фото: REUTERS

Европейская комиссия намерена скорректировать ряд санкций, действующих в отношении России. В седьмом пакете санкций, который, как анонсировалось ранее, примут 15 июля, будут некоторые послабления.

Продовольствию из России - зеленый свет

Речь идет об экспорте продовольствия из России. Понятно, что европейцы идут на послабления вовсе не ради нашей страны, а из рациональных побуждений: чтобы защитить себя от мирового продовольственного кризиса.

В частности, будет изменен документ о запрете входа российских судов в порты ЕС. Дело в том, что в пятом пакете европейских санкций говорилось, что регуляторы стран имеют право предоставить российским судам доступ в свои порты, если те перевозят продовольствие или лекарства. Но трейдеры поняли этот сигнал по-своему. Многие просто прекратили торговлю продуктами питания, экспортируемыми из российских портов. Вот Еврокомиссия и решила отдельно разжевать в седьмом пакете санкций, что ограничения не распространяются на порты.

Впрочем, в седьмом пакете будут не только цветочки, но и ягодки. Как ожидается, в числе новых ограничений будет запрет на экспорт российского золота, а также санкции в отношении более 50 физических и юридических лиц. По данным Reuters, ЕС также намерен ужесточить ограничения на экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях, в том числе химикатов и техники.

США разрешили транзакции, связанные с лекарством и удобрениями

Накануне на санкционные послабления пошли и США. Министерство финансов США ослабило ограничительные меры против России, разрешив все банковские транзакции, связанные с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием. Эксперты полагают, что Штаты пошли на такой шаг из-за продовольственного кризиса, а также начинающегося дефицита удобрений на мировом рынке, который возник из-за нарушения цепочек поставок. Удобрения, семена, продукты питания и лекарства были исключены из списка санкций еще 24 февраля, но теперь разрешено проводить банковские платежи и покупать эти товары в России, а также продавать их в Россию. Напомним, Россия входит тройку крупнейших мировых поставщиков минеральных удобрений. Исключение России из мировой торговли удобрениями грозит обвалом рынка.

Кроме того, американский Минфин вывел из-под санкций трансакции, связанные с бывшей немецкой «дочкой» «Газпрома» Gazprom Germania GmbH и казахстанским подразделением Альфа-банка.

Какие ограничения еще сняли

В апреле Минфин США вывел из-под санкций услуги, программное обеспечение, оборудование и технологии, связанные с общением через интернет. То есть россиянам разрешили продавать оборудование для мобильной связи и интернета: серверы, роутеры, системы хранения данных и тд. Послабления также сделаны для соцсетей, видеоконференций (например, Zoom), чатов, электронной почты, обмена фотографиями, блогерской деятельности, регистрации доменов.

ЕС в апреле принял смягчающие поправки к санкциям против российских авиаперевозчиков. Европейским лизинговым компаниям (именно им принадлежит большинство пассажирских самолетов) разрешили работать с нашими перевозчиками по договорам финансового лизинга самолетов, заключенных до 26 февраля.

В апреле Арбитражный суд Международной федерации санного спорта принял решение допустить к соревнованиям спортсменов Федерации санного спорта России (ФССР), растолковав отстранение как политическую дискриминацию по признаку национальности. Теперь российские саночники имеют право подавать заявки для участия в международных стартах в сезоне-2022/23. Этот случай является прецедентом. Другие ограничения с российских спортсменов пока не сняты.

Что дальше

Вводя новые санкции против отдельных россиян, Евросоюз параллельно размышляет над тем, с кого бы ранее введенные санкции можно было бы снять. По данным агентства Bloomberg, ЕС ведет переговоры о возможном снятии санкций с некоторых россиян, которые попали под ограничения из-за их возможной причастности к спецоперации России на Украине. Агентство утверждает, что в ЕС считают, что санкции в отношении ряда россиян не имеют под собой достаточных оснований. При этом фамилии тех, кто может быть выведен из-под санкций пока не называются.

По данным агентства, около 30 физических лиц из России потребовали снять с них санкции. Еще около десяти человек обратились к ЕС напрямую. По их информации, санкции оспаривают Алишер Усманов, Алексей Мордашов, Андрей Мельниченко и его супруга Александра Мельниченко. Ранее иск в суд Евросоюза направили несколько российских миллиардеров. В их числе — Геннадий Тимченко, Михаил Гуцериев, Михаил Фридман, Петр Авен. Решение смогли оспорить Алексей Мордашов и Роман Абрамович.

По данным Bloomberg, Евросоюз заморозил активы россиян, оказавшихся в санкционном списке, на общую сумму 14,6 млрд долларов.