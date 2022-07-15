Европейская комиссия намерена скорректировать ряд санкций, действующих в отношении России.
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Европейская комиссия намерена скорректировать ряд санкций, действующих в отношении России. В седьмом пакете санкций, который, как анонсировалось ранее, примут 15 июля, будут некоторые послабления.
Речь идет об экспорте продовольствия из России. Понятно, что европейцы идут на послабления вовсе не ради нашей страны, а из рациональных побуждений: чтобы защитить себя от мирового продовольственного кризиса.
В частности, будет изменен документ о запрете входа российских судов в порты ЕС. Дело в том, что в пятом пакете европейских санкций говорилось, что регуляторы стран имеют право предоставить российским судам доступ в свои порты, если те перевозят продовольствие или лекарства. Но трейдеры поняли этот сигнал по-своему. Многие просто прекратили торговлю продуктами питания, экспортируемыми из российских портов. Вот Еврокомиссия и решила отдельно разжевать в седьмом пакете санкций, что ограничения не распространяются на порты.
Впрочем, в седьмом пакете будут не только цветочки, но и ягодки. Как ожидается, в числе новых ограничений будет запрет на экспорт российского золота, а также санкции в отношении более 50 физических и юридических лиц. По данным Reuters, ЕС также намерен ужесточить ограничения на экспорт в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях, в том числе химикатов и техники.
Накануне на санкционные послабления пошли и США. Министерство финансов США ослабило ограничительные меры против России, разрешив все банковские транзакции, связанные с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием. Эксперты полагают, что Штаты пошли на такой шаг из-за продовольственного кризиса, а также начинающегося дефицита удобрений на мировом рынке, который возник из-за нарушения цепочек поставок. Удобрения, семена, продукты питания и лекарства были исключены из списка санкций еще 24 февраля, но теперь разрешено проводить банковские платежи и покупать эти товары в России, а также продавать их в Россию. Напомним, Россия входит тройку крупнейших мировых поставщиков минеральных удобрений. Исключение России из мировой торговли удобрениями грозит обвалом рынка.
Кроме того, американский Минфин вывел из-под санкций трансакции, связанные с бывшей немецкой «дочкой» «Газпрома» Gazprom Germania GmbH и казахстанским подразделением Альфа-банка.
В апреле Минфин США вывел из-под санкций услуги, программное обеспечение, оборудование и технологии, связанные с общением через интернет. То есть россиянам разрешили продавать оборудование для мобильной связи и интернета: серверы, роутеры, системы хранения данных и тд. Послабления также сделаны для соцсетей, видеоконференций (например, Zoom), чатов, электронной почты, обмена фотографиями, блогерской деятельности, регистрации доменов.
ЕС в апреле принял смягчающие поправки к санкциям против российских авиаперевозчиков. Европейским лизинговым компаниям (именно им принадлежит большинство пассажирских самолетов) разрешили работать с нашими перевозчиками по договорам финансового лизинга самолетов, заключенных до 26 февраля.
В апреле Арбитражный суд Международной федерации санного спорта принял решение допустить к соревнованиям спортсменов Федерации санного спорта России (ФССР), растолковав отстранение как политическую дискриминацию по признаку национальности. Теперь российские саночники имеют право подавать заявки для участия в международных стартах в сезоне-2022/23. Этот случай является прецедентом. Другие ограничения с российских спортсменов пока не сняты.
Вводя новые санкции против отдельных россиян, Евросоюз параллельно размышляет над тем, с кого бы ранее введенные санкции можно было бы снять. По данным агентства Bloomberg, ЕС ведет переговоры о возможном снятии санкций с некоторых россиян, которые попали под ограничения из-за их возможной причастности к спецоперации России на Украине. Агентство утверждает, что в ЕС считают, что санкции в отношении ряда россиян не имеют под собой достаточных оснований. При этом фамилии тех, кто может быть выведен из-под санкций пока не называются.
По данным агентства, около 30 физических лиц из России потребовали снять с них санкции. Еще около десяти человек обратились к ЕС напрямую. По их информации, санкции оспаривают Алишер Усманов, Алексей Мордашов, Андрей Мельниченко и его супруга Александра Мельниченко. Ранее иск в суд Евросоюза направили несколько российских миллиардеров. В их числе — Геннадий Тимченко, Михаил Гуцериев, Михаил Фридман, Петр Авен. Решение смогли оспорить Алексей Мордашов и Роман Абрамович.
По данным Bloomberg, Евросоюз заморозил активы россиян, оказавшихся в санкционном списке, на общую сумму 14,6 млрд долларов.