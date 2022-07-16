Родители абитуриентов рассказали, сколько потратили на репетиторов при подготовке к ЕГЭ в 2022 году

У абитуриентов и их родителей - горячая пора. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У абитуриентов и их родителей - горячая пора. Сдан ЕГЭ, идет приемная кампания в вузы. Подводя итоги единого госэкзамена в этом году, представители Рособрнадзора отметили, что школьники справились неплохо, показали достойный уровень знаний. И это не смотря на пандемию с периодическими переходами к онлайн-обучению, серьезные изменения в подходах к заданиям и другие факторы.

Впрочем, многие родители не скрывают, что для подготовки своих чад к сдаче ЕГЭ и последующего поступления в институты и университеты нанимали репетиторов. Какие суммы в среднем потратили россияне на таких помощников? Опрос на эту тему провели специалисты проекта «ШАГ | Поступай в Университет». О расходах на репетиторов сообщили более 7,5 тысяч человек из всех регионов России.

Выяснилось, что:

- На суммы до 100 тысяч рублей раскошелились 19% родителей, или в среднем каждая пятая семья.

- 100 - 200 тысяч рублей - 13% опрошенных (то есть примерно каждая восьмая семья).

- 200 - 300 тысяч рублей - 6%.

- 300 - 500 тысяч рублей - 4%.

- более 500 тысяч рублей - 3%.

Еще 9% родителей ответили, что вообще не нанимали репетиторов: «была только школьная подготовка». 46% участников опроса воздержались от указания суммы расходов.

- В последние годы произошло много перемен. Пандемия коронавируса и санкции ударили по доходам и возможностям большинства нашего населения, - отметил, комментируя итоги опроса, руководитель проекта «ШАГ | Поступай в Университет» Сергей Кондратьев. - В таких условиях люди обычно начинают отказываться от каких-то статей расходов: могут не поехать в отпуск за границу или отменить запланированные крупные покупки. Однако на образовании, как и на здоровье, большинство россиян решили не экономить.

Наш опрос показал, что на подготовку к ЕГЭ родители потратили в среднем от 100 до 300 тысяч рублей. В современных реалиях это очень немалые суммы для среднестатистической семьи. Но, тем не менее, все большее число людей делают выбор в пользу качественного образования. Потому что это инвестиции в будущее детей. Кстати, судя по еще одному нашему опросу, многие родители и сами ученики считают, что уровень подготовки в школах к ЕГЭ сейчас, мягко говоря, оставляет желать лучшего.