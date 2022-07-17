У могилы француза Люсьена Оливье в Москве кто-то оставил табличку: «Отстаньте от Ирины Шейк»

Оливье похоронен на Введенском кладбище в Лефортово Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Странную табличку обнаружили в субботу, 16 июля, посетители Введенского кладбища. На могиле повара Люсьена Оливье появилась надпись: «… (нецензурное слово, означающее «отстаньте») от Ирины Шейк!» Москвичи предположили, что это послание связано с недавним скандалом вокруг русской фотомодели. В минувшую среду девушка выложила в своих соцсетях фото салата оливье и подписью «Russianzz on Wednaday». Это переводится «Русские в среду». Но многочисленных комментаторов смутило написание слова «Russianzz» - через двойную z вместо s. Посчитали, что это намек на поддержку российской спецоперации на Украине. Уже спустя пару часов Шейк пост удалила. Однако в самой России кто-то заступился за модель вот таким способом - оставив на могиле повара, придумавшего салат оливье, деревянную табличку.

- Она совсем небольшая, кто-то воткнул ее прямо в землю перед могильной плитой, - рассказали очевидцы.

У могилы француза Люсьена Оливье в Москве кто-то оставил табличку Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, создателем одного из самых популярных салатов русской кухни считается француз Люсьен Оливье (насколько известно, он в 1836 году родился в Москве в семье переселенцев из Франции) - именно он придумал теперь уже канонический рецепт, в 1860-х подавал его в ресторане «Эрмитаж». После смерти повара салат был назван в его честь. Оливье похоронен на Введенском кладбище в Лефортово, на котором до 1917 года хоронили исключительно иностранцев.

На том же кладбище, кстати, похоронен рок-музыкант Анатолий Крупнов, песню которого «Я остаюсь» Гарик Сукачев и еще полсотни российских музыкантов записали на днях как ответ Чулпан Хаматовой, Земфире, Максиму Галкину и прочим артистам, спешно покинувшим Россию после начала спецоперации.