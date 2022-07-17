Артиллеристы особого назначения: как российский спецназ охотится на натовские гаубицы

152-мм орудие «Гиацинт-Б» Царь-колоколом бьет по барабанным перепонкам, выплевывая осколочно-фугасный снаряд в сторону Соледара Фото: Александр КОЦ

- Сними координаты! – щелкает рация.

- Готов принять, - отвечает спецназовец с подвернутыми на манер шорт камуфлированными штанами.

В степи – 40 градусов в тени. Если ее найдешь. Но броника и шлема это не отменяет. В воздухе висит раскаленное марево вперемешку с черным дымом – то ли от горящих складов, по которым ударили американским Хаймарсом, то ли от пылающих пшеничных полей, которые украинцы с каким-то маниакальным задором забрасывают зажигательными боеприпасами. Одной рукой строчат гневные ноты о зерновой блокаде, другой уничтожают урожай хлеба в Донбассе.

No_title Фото: Александр КОЦ

Офицер что-то пишет в блокноте карандашом и отдает резкие команды гаубичному расчету. Двое человек выставляют необходимые параметры.

- Готов!

- Огонь!

152-мм орудие «Гиацинт-Б» Царь-колоколом бьет по барабанным перепонкам, выплевывая осколочно-фугасный снаряд в сторону Соледара…

Основные бои в Донбассе на минувшей неделе развернулись по линии Северск-Артемовск, на которую украинские войска отошли после бегства из Светлодарска, Северодонецка и Лисичанска. Фронт выровнялся приблизив специальную военную операцию к генеральному сражению за Донбасс.

Артиллеристы особого назначения Фото: Александр КОЦ

Сегодня Киев прекрасно понимает, что рано или поздно эта линия будет прорвана – слишком зависимы города от сообщения между друг другом. А пути снабжения между ними вот-вот будут перерезаны. И тогда русские войска вплотную приблизятся к Славянско-Краматорской агломерации, где и начнется главная битва этого этапа СВО.

Основные бои в Донбассе на минувшей неделе развернулись по линии Северск-Артемовск Фото: Александр КОЦ

Вот и пытается украинское командование выиграть время, чтобы подготовить восточные рубежи по оси Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка-Авдеевка. Пока есть возможность, ВСУ перебросили из Северска в Соледар до 500 человек и около 50 единиц артиллерии, в том числе – натовской. За которой теперь и охотится элита российского спецназа совместно с луганскими артиллеристами. С первых – аэроразведка с беспилотника, точные координаты и корректировка, со вторых – орудие, из которого ведется практически снайперский огонь, и грамотный расчет.

No_title Фото: Александр КОЦ

Спецназовцы говорят, что бывают удачные дни, когда уничтожается по две американские гаубицы М777, но приходится выкручиваться, подтягивая наше орудие практически к линии фронта, как сейчас. Чтобы нивелировать разницу в дальности стрельбы и повысит точность. Есть риск нарваться на контрбатарейный огонь. Поэтому долго на одной точке орудие не задерживается.

Спецназовцы говорят, что бывают удачные дни, когда уничтожается по две американские гаубицы Фото: Александр КОЦ

Пока беспилотник ищет новую цель, спецназовцы показывают на планшетах то, что в пресс-релизах Минобороны называют объективным контролем.

- Вот три танка – уничтожены на дальности 21500 метров, вот колонна машин – вместо того, чтобы после первого взрыва умчаться в горизонт, она зачем-то решила спрятаться в лесополосе, решив, что мы ее не видим. Знаете, насколько может отлететь капот машины при детонации? Смотрите сами, - белый капот перелетает лесопосадку и планирует метров за 600 от места взрыва. – Вот те самые «три топора» (так в войсках прозвали гаубицу М777), уже горят.

Есть риск нарваться на контрбатарейный огонь. Поэтому долго на одной точке орудие не задерживается Фото: Александр КОЦ

- Цель – два пикапа и микроавтобус, принимай координаты, - снова оживает рация.

- Всю логистику и подвоз боеприпасов они давно перенесли на гражданские машины, потому неудивительно, что под огонь попадают и они, - поясняет спецназовец. – Огонь!

- Есть возгорание, можно добавить, - хрипит рация.

По координатам отправляются еще несколько снарядов.

- Цель поражена, там еще и в лесочке рядом что-то загорелось, - подтверждает по связи оператор беспилотника.

No_title Фото: Александр КОЦ

Артиллерия стала, пожалуй, главным и решающим фактором в этом конфликте. И, несмотря на ее численное превосходство у союзных сил, противник продолжает огрызаться в том числе высокоточными боеприпасами, нацеливая их на склады с боеприпасами и штабы. Российская ПВО способна перехватывать такие боеприпасы, что демонстрирует ежедневно. Но Киев перешел на тактику массированных обстрелов. Когда одним «пакетом» идут сначала «Ураганы», потом «Точки У», а потом – реактивные снаряды «Хаймарсов». И весь вопрос в том, хватает ли у сил противовоздушной обороны возможностей отразить все летящее без перезарядки. К сожалению, не всегда. Тем более, что ПВО бессильна перед ствольной артиллерией, которой, к примеру, круглосуточно кроют Донецк. Только за минувшую неделю американские ракеты разрушили продовольственный склад в Стаханове, троллейбусное депо в Алчевске, пивзавод в Перевальске. А в Киеве уже в рамках переговоров о поставках ракет с дальностью до 300 километров, прицеливаются к Крымскому мосту…

No_title Фото: Александр КОЦ

- Сворачиваемся, - командует офицер-спецназовец. И весь расчет быстро покидает позицию, пока ее не накрыла вражеская артиллерия.

По пути заезжаю к старому знакомому – командиру пушечного дивизиона с позывным «Тобол». Крайний раз мы виделись в мае, когда он стоял под Рубежным. Сейчас своей артиллерией он обеспечивает продвижение войска на самом сложном направлении – Артемовском и Соледарском.

- Что поменялось за эти два месяца?

- Сопротивление заметно упало, - говорит молодой подполковник ЛНР. – Оно есть, но не такое отчаянное, как в Северодонецке или Попасной. Используют городские застройки, и то, конечно, печально. Людям же нужно будет куда-то возвращаться. Не всякому можно объяснить, что это не войска РФ или ЛНР использовали жилой фонд в качестве огневых точек. Ну и начал противник использовать натовские образцы вооружений. Довольно неприятные, но борьбу с ними мы наладили.

No_title Фото: Александр КОЦ

- В прошлый раз мы с тобой только мечтали, что рано или поздно республика будет освобождена. Сегодня вы уже соседям помогаете…

- Ни один из бойцов не воспринял дальнейшее продвижение как помощь какой-то другой республике, соседнему государству. Это русская земля, и мы идем в рамках СВО, выполняя те требования, что к нам предъявило командование.

- То есть, желания лечь на печь и почивать на лаврах победителя в республиканском масштабе нет?

- Конечно нет. Война до конца. Вот будет водружен флаг Российской Федерации над Киевом, тогда можно будет отпуск взять на 10 дней. А дальше – как командующий определит.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Луганская армия захватила американскую гаубицу

В огромный бетонный ангар стекольного завода, что на пути от Лисичанска к Северску, влетело точно в крышу, разбив перекрытия и обрушив тонны бетона на стоявший внутри американский бронированный тягач с гаубицей. Расчет ВСУ был обнаружен аэроразведкой на позициях, с которых украинские артиллеристы обстреливали Рубежное и Северодонецк. Было принято решение проследить маршрут движения М777, который и вывел наши средства поражения на этот ангар.

155-мм снаряды, разбросаны тут же. Рядом стоят две гражданские фуры, на которых украинцы подвозили боеприпасы. А вот само орудие трофейная команда «Геныча» вывезла для изучения российскими специалистами.

- В последнее время, когда у противника есть время для подготовки отступления, он обязательно оставляет какие-то сюрпризы, - раскрывает «Геныч» особенности работы трофейной команды. – Залезаешь в окоп – четыре NLAW, три стоят прислоненные к брустверу, один небрежно валяется. Дергаешь кошкой каждый потихоньку, и тот, что лежал, поднимает весь блиндаж на воздух. Растяжки теперь ставят на уровне колен, причем проволоку натягивают звездочкой – мимо не пройдешь. Очень похоже на то, что делали террористы в Сирии. И на каждой позиции – обязательно литература валяется по диверсионному делу.

Почти вся украинская техника, которую на минувшей неделе показали в Лисичанске – это результат работы трофейной команды «Геныча», состоящей из трех человек. Хотя, конечно, не все найденное было выставлено на всеобщее обозрение.

- Всевозможных противотанковых ракетных комплексов – горы, «Стингеров» - тоже миллион. Причем, как выяснилось, в них маячок работает, выдающий их местоположение, - рассказывают трофейщики. – Но знаете, что интересно. У них теперь даже к советским типам вооружения – западные боеприпасы. Будь то «Град», 120-мм миномет или пушка Д-30. Все снаряды – с иностранной маркировкой. Неужели свои кончились?

Гаубица М777 накрыта маскировочной сетью. Это первый трофейный экземпляр, хоть и обгоревший. Для нас сетку снимают, показывая американское орудие. По словам военных, охраняли зону ожидание гаубицы до 100 украинских спецназовцев.

- Они очень не хотели, чтоб этот тип вооружения достался нам как трофей, и мы могли досканально его изучить. Поэтому так тщательно и охранялся, - говорит мне офицер управления луганского армейского корпуса «Самбо». – Орудие хоть и пострадало, но боевая информационная система уцелела и была передана на изучение.

- Местные жители говорят, что среди артиллеристов видели темнокожего иностранца, который якобы курировал применение М777…

No_title Фото: Александр КОЦ

- По данным нашей разведки, это был американский артиллерист, который опекал расчет. Обучение занимает не очень длительное время, но система напичкана электроникой, всевозможными блоками, за короткое время все освоить сложно. Стрелять научили, но при обслуживании нужен специалист, который этим и занимался.

Все электронные блоки и боевые системы управления были переданы специалистам, у которых теперь появилась возможность детально изучать натовское вооружение.

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