В Люблино появилась почти «нулевая» ипотека. Фото: пресс-служба Seven Suns Development.

Молодые семьи часто сталкиваются с проблемой квартирного вопроса. Не у всех есть достаточно сбережений для покупки жилья здесь и сразу. Ипотека существует не первый год, но многих отпугивают большие проценты и неподъемные ежемесячные выплаты. И этих людей можно прекрасно понять.

Рынок недвижимости не стоит на месте. Застройщики вместе с банками продолжают прорабатывать новые программы для клиентов, чтобы сделать покупку квартиры более выгодной. Одной из таких стала «Семейная ипотека» от банка ВТБ (ПАО) с экстремально низкой процентной ставкой - 0,1%.

С 1 июля 2021 года ей могут воспользоваться семьи с одним ребенком, родившимся в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Эти же условия действуют для семей, где есть второй ребенок и последующие дети, рожденные в эти сроки.

Жители Москвы и Московской области могут взять кредит на сумму до 12 миллионов рублей с первым взносом от 15%. Срок кредита - от 1 года до 30 лет. Чтобы принять участие в программе, нужно предоставить полный пакет необходимых документов.

Фото: пресс-служба Seven Suns Development.

Приобрести квартиру по программе «Семейная ипотека» можно в ЖК «Светлый мир «Станция «Л»…» от компании Seven Suns Development . Жилой комплекс комфорт-класса составляют пять домов с благоустроенными дворами, закрытыми от машин. Для автомобилей здесь есть просторная наземная парковка. Детские игровые комплексы и спортивные площадки на территории понравятся новым жильцам и их семьям. На первых этажах зданий откроются магазины, кафе, банк, химчистка, фитнес-центр, салон красоты.

Отличительной чертой нового ЖК является его расположение. «Светлый мир «Станция «Л»…» находится в районе Люблино на юго-востоке Москвы. До станции метро «Братиславская» 20 минут пешком, до станции «Люблино» - 10 минут на машине. Неподалеку Садовое кольцо. Удачная локация дает возможность быстро добраться до центра города, находясь при этом рядом с природой. «Люблинский парк» - отличное место для отдыха, занятий спортом и уединения в лесном массиве. Там же можно посетить музей-усадьбу «Люблино», где Федор Михайлович Достоевский писал «Преступление и наказание».

В шаговой доступности находятся общеобразовательные школы, детские сады, торгово-развлекательные центры и сетевые супермаркеты. Для комфортной жизни есть вся необходимая инфраструктура, и даже чуть больше. На территории жилого комплекса планируется открытие Соседского центра и «Светлого кафе».

Фото: пресс-служба Seven Suns Development.

Для будущих жильцов доступны современные квартиры с отделкой на любой вкус. Различные продвинутые планировочные решения дают большой выбор подходящего варианта для жизни. Здесь есть квартиры-студии, классические квартиры (до четырех комнат), а также популярные лоты евроформата. Пространство помещений продумано и грамотно организовано таким образом, чтобы внутри не было пустующих зон и неиспользуемых метров.

Цены на квартиры начинаются от 8,8 миллионов рублей. Учитывая возможности приобретения жилья по программе «Семейная ипотека», а также весь список плюсов, стоимость совсем не кусается. Молодым семьям стоит хотя бы присмотреться к этому варианту, пока уже готовая недвижимость ожидаемо не подорожала.