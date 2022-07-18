Работать, отдыхать и активно общаться: какое жилье выбирают айтишники. Фото: пресс-служба Seven Suns Development.

IT-специалисты - очень расплывчатое понятие. Айтишниками могут быть люди разного возраста, семейного положения, социального статуса и дохода. Соответственно и жилье этой группе покупателей интересно очень разное. Но есть обязательные критерии, которые представители IT-сферы особенно ценят. На примере жилого комплекса «Светлый мир «Станция «Л»…» от компании SevenSunsDevelopment разберемся, что это за характеристики.

Продуманная планировка квартиры

Программисты в большинстве случаев не привязаны к офису и могут работать из дома. А для этого им необходимо полноценное рабочее место, в котором можно уединиться и не отвлекаться на родных и близких. Кабинетом может стать как отдельная комната, так и выделенное пространство в рамках гостиной или на балконе.

В ЖК «Светлый мир «Станция «Л»…» можно приобрести квартиры студии, классические 1-, 2-, 3-, 4 комнатные квартиры, а также популярные лоты евроформата. В каждом из вариантов легко создать постоянное место для работы.

Внутренняя среда

Вопреки расхожему мнению, IT-специалисты - вовсе не замкнутые люди с испорченным зрением и плохим здоровьем. Они любят общаться, многие занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни. Поэтому развитая жилая среда со спортивными площадками, тренажерами, местами отдыха - один из важнейших критериев при выборе жилья для разработчиков. Двор без машин и современный ландшафтный дизайн ЖК «Светлый мир «Станция «Л»…» сделает отдых, прогулки или занятия спортом приятным занятием. В комплексе также запланирован Соседский центр с коворкингом, где можно поработать, провести встречу или просто отдохнуть.

Фото: пресс-служба Seven Suns Development.

Все нужное - рядом

Компьютерные специалисты привыкли к высоким скоростям цифровой среды, они очень мобильны и не готовы тратить много времени на дорогу. На первых этажах жилого комплекса «Светлый мир «Станция «Л»…» разместятся магазины, кафе, банк, химчистка, фитнес центр, салон красоты и прочие сервисы. Спуститься за кофе и перекусом можно за несколько минут. А дальше, например, пройтись по двору или посидеть в беседке в тихом зеленом дворе.

Если потребуется поехать на встречу или в офис - в 20 минутах ходьбы от жилого комплекса находится станция метро «Братиславская». До станции «Люблино»10 минут езды на автомобиле. На машине от жилого комплекса до Садового кольца можно добраться всего за 25 минут.

Цена вопроса

Далеко не все программисты получают очень большую зарплату. Многие из них только начинают свой карьерный путь в крупных компаниях, кто-то проходит испытательный срок. Именно для таких специалистов хорошей возможностью может стать льготная ипотека для айтишников. Льготы по ипотеке могут получить сотрудники IT-компаний в возрасте от 22 до 45 лет. Первоначальный взнос не менее 15%. В него можно добавить средства маткапитала. Базовая ставка – менее 5% годовых, но уже сейчас банки и застройщики предлагают более интересные условия. Максимальная сумма кредита по IT-ипотеке довольно внушительная: 18 млн рублей для недвижимости в городах-миллионниках. В Москве под эту сумму попадает большая часть квартир в комфорт-классе. Одно из основных условий - чтобы работодатель был аккредитован Минцифры РФ. Еще одно условие - доход заемщика должен составить от 150 тысяч рублей в месяц до вычета НДФЛ для городов-миллионников и от 100 тысяч рублей в месяц для остальных городов.