Адское пекло в Европе, +46 градусов: Докатится ли волна аномальной жары до России

Жители Берлина охлаждаются в воде фонтана в жаркий день. Фото: REUTERS

ЕВРОПА НА СКОВОРОДКЕ

Европа плавится от нереального зноя.

В Англии впервые в истории воздух раскалился до +40 градусов - это случилось 19 июля в лондонском аэропорту Хитроу. До сих пор самой сильной жарой, которую переживало королевство, были +38,9 градуса, зафиксированные в Кембридже в июле 2019 года. Теперь рекорд +40,2 градуса. Туманный Альбион пора переименовывать в знойный!

Продавщица мороженного спасается от жары в своем киоске, Лондон. Фото: REUTERS

Французы англичанам не завидуют - у самых не лучше. В Бордо +43 (бедные виноградники, что от них останется?), в Монпелье, Перпиньяне и даже на севере страны, в Бретани, +40. А в Париже +37.

В Швейцарии зной достиг +35…+37 градусов. В Женеве побит температурный рекорд, державшийся с 1955 года. 18 июля 2022-го установлен новый, +35,4 градуса.

Но это ещё прохлада по сравнению с тем, что творится в Испании. В Севилье +45 градусов, в Бадахосе +43, а городов, где стоит 40-градусный зной, не сосчитать - почти вся страна. На севере Испании, в Галисии, температура зашкалила за климатические нормы на 20 градусов!

Даже для южной солнечной страны нынешняя волна жары явление абсолютно аномальное. Испанские метеорологическое агентство Aemet (коллеги нашего Росгидромета) уже назвало ее «экстраординарной и исторической». Начиная с 9 июля побиты 269 суточных температурных рекордов для разных дат и городов. В Кордове пекло выше +42 градусов держалось 8 дней подряд, и это тоже небывалый факт.

Но все же самая горячая сковородка Европы на этой неделе Португалия - там +46!

На юге Европы спутниками жары стали очаги лесных пожаров. Фото: REUTERS

ЖАРА КАК УРАГАН

Волны жары - одно из самых серьезных и признанных климатологами последствий глобального потепления. Во Всемирной метеорологической организации даже продумывают о том, чтобы давать им имена. Как ураганам. Помните «Катрину» и «Марию»? Не исключено, что лет через десять будем говорить - зной «Игорь» идёт, Москву накроет жара «Клавдия».

Собственно, в России метеорологи, когда надвигается аномальный зной, и сейчас объявляют штормовое предупреждение. Этот термин касается всех опасных явлений погоды.

- Если мы можем увидеть и почувствовать прямые последствия климатических изменений - то они выглядят именно так, как волна жары в Европе в июле 2022 года, - признаёт Мика Рантанен из Метеорологического Института Финляндии.

КТО ПОДЖАРИВАЕТ СТАРЫЙ СВЕТ

Что происходит? Кто поджаривает Европу? Какие объяснения есть у небывалой жары, кроме общих слов про глобальное потепление?

Главный виновник, по мнению испанских синоптиков, - так называемый высотный гребень, зона высокого атмосферного давления на огромной высоте, около 6 тысяч метров. И, судя по всему, это гребень рекордных масштабов - как минимум с 1979 года, с тех пор, как ведётся база данных по таким явлениям.

Гребень обеспечивает ясную погоду, июльское солнце раскаляет воздух изо всех сил. И у него ещё есть помощник, во всяком случае, на юге Европы, в Испании и Португалии, - поток раскалённого воздуха из Сахары.

Гребень в атмосфере сохранится как минимум до конца недели и даже может усилиться, предупреждают метеорологи. При этом он расширяется на северо-восток - и это уже почувствовали Германия, Швейцария и Голландия. На очереди практически вся Европа. Волна жары дотянется до Балкан, считают в центре «Фобос».

ДОКАТИТСЯ ЛИ ЗНОЙ ДО РОССИИ

Скорее всего, нет. И уж точно не с той мощью, которая досталась Старому Свету. По прогнозам Гидрометцентра России, в Москву жара и сухая солнечная погода вернутся в ближайшие выходные, 23 - 24 июля. Однако у нас будет +30 градусов, не больше. И уже на следующей неделе зной спадёт. Такой вариант жары, согласитесь, скорее радует! Особенно в выходные - можно загорать на даче и купаться в подмосковных речках.

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