Турция дала Швеции и Финляндии зеленый свет на вступление в НАТО

Похоже, что Турции удалось отстоять все пункты своих требований Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе саммита альянса в Мадриде радостно заявил, что Анкара более не будет препятствовать вступлению в альянс Швеции и Финляндии.

Турция по максимуму использовала желание стран Северной Европы отказаться от политики нейтралитета и добилась от них того, о чем говорила много лет.

– Я рад сообщить, что мы достигли соглашения, которое открывает Финляндии и Швеции дорогу в НАТО. Турция, Финляндия и Швеция подписали совместный меморандум, которые учитывает интересы Турции, включая экспорт вооружений и борьбу с терроризмом, – сообщил Столтенберг.

Ранее Турция выступала против вступления Швеции и Финляндии в НАТО, Анкара и поставила условие – снятие ограничений на поставки оружия, введенные против Турции после закупок российских вооружений, прекращение поддержки «Рабочей партии Курдистана», объявленной ею террористической организацией и экстрадиция курдских боевиков, нашедших приют в Скандинавии.

Похоже, что Турции удалось отстоять все пункты своих требований, а представители курдской общины в Швеции уже заявили о своих страхах стать разменной монетой в переговорах Анкары с будущими соседями по Североатлантическому альянсу.

Со своей стороны в НАТО поддержали достигнутую между Турцией, Швецией и Финляндией договоренности.

– Экстрадиция – это благородная вещь, которую делают союзники по НАТО с людьми, осужденными за террористическую активность, – прокомментировал ситуацию глава альянса.