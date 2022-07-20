Певец и телеведущий Александр Градский. Фото: Михаил ФРОЛОВ

При разделе наследства Александра Градского его семья, несмотря на очевидно враждебные отношения между молодой вдовой Мариной Коташенко и старшими детьми артиста Марией и Даниилом, старается не выносить сор из избы. И даже судебные тяжбы, в которых родня сейчас будет рвать на части многомиллионное имущество музыканта, останутся тайной Фемиды. Мол, посвящать посторонних в свои распри - слишком пОшло для благородного семейства: суды пройдут при закрытых дверях. Между тем, не исключено, что вскоре родне предстоит не только раздел наследства Александра Градского, но и эксгумация тела, а также ДНК-тесты.

Пока наследники молчат, обыватели, в том числе и знаменитые, делают выводы сами. Так, Никас Сафронов на днях заявил, что на наследство Александра Градского могут объявиться новые претенденты. А значит, эксгумации не избежать.

- Еще будут незаконные дети, еще будут его тело эксгумировать, доставать его ДНК и так далее, - высказался художник в очередной телепрограмме, видимо, не представляя до конца, что его ремарка произведет эффект разорвавшейся бомбы. Теперь эксгумацию мэтра горячо обсуждают не только зеваки, но и именитые адвокаты: возможно ли, да при каких условиях...

Между тем, двоюродная сестра певца Наталья Градская, живущая в Ницце, в подобный сценарий с эксгумацией и ДНК-тестом верит с трудом.

- Мне сложно даже предполагать такое, потому что Саша был человеком известным и крайне осторожным, - поделилась Наталья в беседе с kp.ru. - Я ничего о других "родственниках" брата, кроме его четверых детей (взрослые сын и дочь от предыдущего брака и двое несовершеннолетних сыновей от последней жены Марины Коташенко. - Ред.), не слышала. Уверена: если бы у него были внебрачные дети, он бы никогда не отказался от них! Если бы только их мать не скрыла от Саши информацию о рождении. Кто знает, вдруг, какая-то женщина приберегла эти сведения на потом? В жизни ничего нельзя исключать, а чужая душа - потёмки...

Также Наталья в очередной раз заверила: на наследство Александра Градского она не претендует, и чужие деньги ей не нужны. Единственное желание сестры - восстановить справедливость и вернуть имущество ее родного отца (квартиру в Москве и дачу в Подмосковье), которое когда-то обманом забрал влиятельный Александр Борисович.

Наталья Градская не намерена воевать за наследство знаменитого брата. Она попробует вернуть своё, а там - "будь что будет".

- Хочу подчеркнуть: я не претендую на наследство Градского и никогда не претендовала. Может, надо написать об этом заглавными буквами, чтобы все услышали? - недоумевает Наталья. - Я лишь рассказала нашу историю. И повторю еще раз: да, мой двоюродный брат Александр Градский незаконно забрал у меня наследство моего отца - Бориса Павловича Градского. Воспользовался ситуацией, что я живу во Франции и не имею ежедневной связи с папой. О смерти своего отца я узнала на кухне Александра Градского, когда летом 2002 года прилетела в Москву с двумя маленькими детьми - переживала, что отец не берет трубку и не перезванивает... Саша очень хорошо подготовился ко встрече со мной, собрав все необходимые бумаги, из-за чего вернуть свое имущество я не могла целых 20 лет. И все это время молчала - надеялась, что к старости лет человек осознает и исправит свой некрасивый поступок. Это надо делать при жизни, иначе после смерти это ляжет на плечи детей!

Что именно из своего законного наследства и как намерена возвращать, Наталья не уточняет: пока она думает, как поступить. Тем более, что авторитет "великого и ужасного Александра Градского" работает даже после его ухода.

- Времени теперь у меня много, но наша семейная история по-прежнему блокируется, как и на протяжении всех 20-ти лет. Как мне сказал один очень известный журналист, "эта тема под эмбарго". Что ж, восхищаюсь мощью моего брата! - грустно признается кузина певца. - Даже после смерти я не могу говорить о том, что он меня обманул. Значит, буду всё делать молча, а там будь что будет! Мне не привыкать к трудностям: я с 16 лет жила одна и работала на трёх работах. Утром мыла полы в театре, потом основная работа во МХАТе, а вечером на дому печатала тексты на машинке по цене 50 копеек за лист. Еще и от родителей ничего не досталось - бесприданница... Поэтому с детьми Градского - сыном Даниилом и дочерью Машей - мы никогда друг друга не поймём: они привыкли жить сыто и хорошо. За образование им заплатили, квартиры купили... Скучно!

Кроме того, Наталья Градская уверена, что скандальные судебные разбирательства за наследство певца, от которых он наверняка пришел бы в ужас, также устраиваются на его деньги.

- Даже дорогих адвокатов на нынешний процесс дети Саши наняли не на свои деньги, а на его, пообещав юристам процент от выигрыша. Интересно чей адвокат окажется сильнее в этой схватке!? Пора делать ставки! - шутит сестра Градского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пожалейте детей!»: в Москве начался суд за наследство Александра Градского

Первый день судебных разбирательств за наследство Александра Градского закончился бегством представителей семьи от журналистов (подробности)