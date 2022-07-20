Французский фермер наблюдает за погрузкой зерна нового урожая. Фото: REUTERS

Всемирная продовольственная программа ООН назвала 2022 год «годом беспрецедентного голода». По данным организации, более 800 млн человек на планете каждый вечер ложатся спать голодными. И многие эксперты считают, что ситуация еще может ухудшиться. Kp.ru попытался разобраться в правде и мифах вокруг продовольственной угрозы и узнал, ждать ли дефицита хлеба в 2022 году. А помог нам в этом президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Говорят, что зерна в этом году вырастят так мало, что его не хватит на всех. Это правда?

Американский минсельхоз подсчитал, что глобальные запасы в зернохранилищах в этом году упадут на 4% до 268 млн кубических тонн. Это минимум за последние 6 лет. Речь идет не только о пшенице, но и других главных зерновых культурах – рисе, кукурузе. Но это не значит, что в мире сложился реальный дефицит основного продукта. Эксперты называют такие колебания нормальным явлением.

- Вся эта истерия по поводу нехватки продовольствия – не более, чем досужие, ничем не оправданные слухи, - говорит Злочевский. – Ресурса хватит всем. Другое дело, что в беднейших странах мира угроза недоедания складывается в связи со слишком высокими ценами на зерно. Еда есть, но она им не по карману. Вот какую проблему надо решать! Чем больше будут говорить о мифическом зерновом кризисе, тем выше будут цены. Я не исключаю, что в этом заинтересованы прежде всего экспортеры зерна на Западе, да и в той же Украине.

Облегчит ли ситуацию на мировых рынках вывоз украинского зерна по Черному морю?

В последнее время к этой проблеме было приковано большое внимание. Украинские власти заминировали акватории вокруг своих портов, опасаясь захода российских кораблей, и тем самым обрубили себе главный экспортный канал. На недавних переговорах в Турции была достигнута договоренность, что Украина разминирует порты, а Россия не будет препятствовать вывозу зерна.

Почему это важно? Украинский президент Зеленский заявлял, что в хранилищах Украины находится 22 млн тонн зерна (правда, в основном это кукуруза, которая идет на корм животным). Важны не столько поставки этих объемов на мировой рынок, сколько то, что украинцам нужно освободить хранилища под зерно нового урожая. Иначе местным фермерам просто негде его будет хранить.

- На рынке пшеницы Украина не является доминирующим игроком, в отличие от России, - объясняет президент Российского зернового союза. – А что касается кукурузы, то там украинские объемы легко займут США или Бразилия. К тому же поставки украинского зерна продолжаются и сейчас, просто они идут гораздо медленнее. Если морем Украина вывозила 6-7 млн тонн в месяц, то по железным и автомобильным дорогам – до 2,5 млн тонн в месяц.

Будет ли в этом году хороший урожай в России?

- Нам очень повезло с погодой в этом году, поэтому в России ожидается отличный урожай, - говорит Аркадий Злочевский.

По всей видимости, общие сборы не достигнут рекордных показателей, но будут весьма близки к ним. Российское министерство сельского хозяйства ожидает сбора 130 млн тонн зерна. Наивысший уровень был достигнут в 2017 году – 135 млн тонн зерна. А вот в прошлом 2021-м году собрали только 121 млн тонн.

Кстати, еще один важный показатель – в этом году почти на четверть выросла урожайность пшеницы в России (т.е. сколько собирают центнеров с одного гектара) – с 34 ц/га до 42 ц/га.

Аномальная жара в Европе подпортит результаты местных фермеров?

Еврокомиссия в июле выпустила крайне пессимистичный доклад, в котором говорится, что более половины территории Европы с начала года подвержены суровой засухе. И виноваты в этом – нет, не Владимир Путин – а почти полное отсутствие осадков и ранняя жара, которая началась еще в мае.

Серьезное снижение урожаев ожидается во Франции, Румынии, Испании, Португалии и Италии. Впрочем, по мнению Аркадия Злочевского, катастрофического влияния на мировой рынок это не окажет.

- Погодные риски в Европе, безусловно, существуют. Но главная лакмусовая бумажка тут – это все-таки цены на будущие поставки европейской пшеницы. И если полтора месяца назад за тонну французской пшеницы давали $450, то сейчас уже $350. Это означает, что никакого дефицита не предполагается, - пояснил эксперт.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не стоит забывать и о пресловутых запасах зерна в государственных фондах. Если в этом году чего-то не доберут на полях, то достанут из элеваторов.

Стоит ли ждать подорожания или дефицита хлеба на российских прилавках?

За последний год, согласно официальной статистике, хлебные цены в стране в среднем выросли на 19%. Это, конечно, много, но могло бы быть и больше с учетом бурной инфляции на мировых рынках и проблемах с импортом.

Ростовская область. Зерно урожая 2022 года в руках у фермера. Фото: REUTERS

- Надо понимать, что в России цена хлеба на прилавке почти не зависит от цены зерна. Например, в 2009 году цены на пшеницу упали в три раза, а стоимость буханки в продаже подросла на треть. Дело в том, что в цене готового хлеба главная составляющая – это не пшеница, а энергия, упаковка, затраты на транспортировку и так далее. А все это дорожает, - говорит Злочевский.

В любом случае правительство обещает не допустить резкого роста цен на хлеб. Для компенсации затрат производителей из бюджета еще в марте выделили 2,5 млрд рублей. Действует экспортная пошлина на пшеницу – благодаря этому зерно в России выгодно продавать по более низким ценам.

Как сообщил Росстат, в июне рост цен на хлеб был символическим – менее 1%.

Основные мировые продавцы пшеницы и их основные покупатели

1. Россия: $7,3 млрд*

Основные направления:

- В Турцию

- В Иран

- В Египет

2. США: $7,29 млрд

Основные направления:

- В Мексику

- В Китай

- В Филиппины

3. Австралия: $7,2 млрд

Основные направления:

- В Китай

- В Индонезию

- В Японию

4. Канада: $6,6 млрд

Основные направления:

- В Китай

- В Индонезию

- В Италию

5. Украина: $4,7 млрд

Основные направления:

- В Египет

- В Индонезию

- В Пакистан

*Данные за 2021 год. Источник