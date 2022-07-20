Ученые обнаружили предвестников приближающегося Всемирного потопа

Геотермальные источники на дне океана называют «черными курильщиками» за цвет «дыма», который они испускают. Фото: Кадр видео

«Черные курильщики» - так называют геотермальные источники, действующие на дне океанов. Из этих объектов в виде многометровых трубок в океаны поступает невероятно горячая вода под давлением в сотни атмосфер. Сочится вместе с разнообразными химическими веществами.

Как правило, «курильщики» располагаются по осям серединных океанических хребтов. На «месторождение» новых наткнулись в неожиданном месте. Обширное поле, усеянное геотермальными источниками, нашли Американские исследователи во главе с Джилл Макдермот (Jill McDermott) из Лихайского университета (Lehigh University). Поле образовалось, на площади более 5 тысяч квадратных метров в северной части Восточно-Тихоокеанского поднятия - вблизи от перуанского побережья Южной Америки.

Местоположение геотермального поля.

Поле насчитывает более 20 «черных курильщиков» высотой около 10 метров. Из них извергается «раскаленная» вода - поступает из каких-то резервуаров, находящихся под океанским дном на глубине около 2 километров. Не исключено, кстати, что в эти горячие резервуары, подогреваемые магмой, она поднимается из внутреннего океана, который находится совсем глубоко под землей в сотнях километрах от поверхности. На существование скрытого в недрах океана в свое время косвенно указывали данные сейсмической разведки и непосредственно - включения воды в кристалле минерала рингвуда, обнаруженного внутри алмаза. Рингвуд же является главным компонентом так называемой переходной зоны Земли - недр, расположенных на глубинах в несколько сотен километров. Воды в кристалле нашлось полтора процента. Это, казалось бы мизер, по предварительным подсчетам, «выливается» примерно в десять Тихих океанов. Примечательно, что алмаз с рингвудом и водой был обнаружен в Южной Америке – напротив Восточно-Тихоокеанского поднятия.

Дистанционное измерение температуры воды, испускаемой «курильщиком». Фото: Кадр видео

Совсем не исключено, что подземная вода когда-то стала источником для всемирного потопа – того самого, библейского. Сначала поднялась из недр, излившись сквозь «черных курильщиков, а потом утекла обратно через слив, открывшийся в Марианской впадине. Вода до сих пор утекает туда кубическими километрами.

В Лихайском университете опасаются, что активная деятельность «черных курильщиков» предшествует скорому массовому извержению подводных вулканов. Не исключено, что истечение из недр может свидетельствовать и о том, что планета готовит новый Всемирный потоп – очередной подъем «нижнего» океана в «верхний». Оба глобальных катаклизма не сулят человечеству ничего хорошего.

Зоны, в которых под дном мирового океана располагаются океаны, скрытые в недрах.

КСТАТИ

Всюду жизнь

Удивительно, но в невероятно горячей воде «черных курильщиков», которую и кипятком-то назвать трудно, есть жизнь. Ученые обнаружили в этих геотермальных источниках множество уникальных глубоководных существ, которые обитают в так называемой хемосинтезирующей экосистеме. То есть, добывают энергию и синтезируют органический вещества не за счет фотосинтеза, а из той «неорганической химии», которую получают из недр. А получают в изобилии – «черные курильщики» образуют целые месторождения сульфидных руд на дне океана.

Астробиологи не исключают, что геотермальные источники, вроде тихоокеанских, имеются и, к примеру, на Европе – спутнике Юпитера - на дне его подледного океана. А это обнадеживает. В NASA всерьез рассчитывают поискать там внеземную жизнь в ближайшее время. Подробнее в нашем материале.