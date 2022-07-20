Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Наука20 июля 2022 13:20

Ученые обнаружили предвестников приближающегося Всемирного потопа

В Тихом океане обнаружен крупнейший в мире участок с «черными курильщиками», изливающими воду огромной температуры
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Геотермальные источники на дне океана называют «черными курильщиками» за цвет «дыма», который они испускают.

Геотермальные источники на дне океана называют «черными курильщиками» за цвет «дыма», который они испускают.

Фото: Кадр видео

«Черные курильщики» - так называют геотермальные источники, действующие на дне океанов. Из этих объектов в виде многометровых трубок в океаны поступает невероятно горячая вода под давлением в сотни атмосфер. Сочится вместе с разнообразными химическими веществами.

Как правило, «курильщики» располагаются по осям серединных океанических хребтов. На «месторождение» новых наткнулись в неожиданном месте. Обширное поле, усеянное геотермальными источниками, нашли Американские исследователи во главе с Джилл Макдермот (Jill McDermott) из Лихайского университета (Lehigh University). Поле образовалось, на площади более 5 тысяч квадратных метров в северной части Восточно-Тихоокеанского поднятия - вблизи от перуанского побережья Южной Америки.

Местоположение геотермального поля.

Местоположение геотермального поля.

Поле насчитывает более 20 «черных курильщиков» высотой около 10 метров. Из них извергается «раскаленная» вода - поступает из каких-то резервуаров, находящихся под океанским дном на глубине около 2 километров. Не исключено, кстати, что в эти горячие резервуары, подогреваемые магмой, она поднимается из внутреннего океана, который находится совсем глубоко под землей в сотнях километрах от поверхности. На существование скрытого в недрах океана в свое время косвенно указывали данные сейсмической разведки и непосредственно - включения воды в кристалле минерала рингвуда, обнаруженного внутри алмаза. Рингвуд же является главным компонентом так называемой переходной зоны Земли - недр, расположенных на глубинах в несколько сотен километров. Воды в кристалле нашлось полтора процента. Это, казалось бы мизер, по предварительным подсчетам, «выливается» примерно в десять Тихих океанов. Примечательно, что алмаз с рингвудом и водой был обнаружен в Южной Америке – напротив Восточно-Тихоокеанского поднятия.

Дистанционное измерение температуры воды, испускаемой «курильщиком».

Дистанционное измерение температуры воды, испускаемой «курильщиком».

Фото: Кадр видео

Совсем не исключено, что подземная вода когда-то стала источником для всемирного потопа – того самого, библейского. Сначала поднялась из недр, излившись сквозь «черных курильщиков, а потом утекла обратно через слив, открывшийся в Марианской впадине. Вода до сих пор утекает туда кубическими километрами.

В Лихайском университете опасаются, что активная деятельность «черных курильщиков» предшествует скорому массовому извержению подводных вулканов. Не исключено, что истечение из недр может свидетельствовать и о том, что планета готовит новый Всемирный потоп – очередной подъем «нижнего» океана в «верхний». Оба глобальных катаклизма не сулят человечеству ничего хорошего.

Зоны, в которых под дном мирового океана располагаются океаны, скрытые в недрах.

Зоны, в которых под дном мирового океана располагаются океаны, скрытые в недрах.

КСТАТИ

Всюду жизнь

Удивительно, но в невероятно горячей воде «черных курильщиков», которую и кипятком-то назвать трудно, есть жизнь. Ученые обнаружили в этих геотермальных источниках множество уникальных глубоководных существ, которые обитают в так называемой хемосинтезирующей экосистеме. То есть, добывают энергию и синтезируют органический вещества не за счет фотосинтеза, а из той «неорганической химии», которую получают из недр. А получают в изобилии – «черные курильщики» образуют целые месторождения сульфидных руд на дне океана.

Астробиологи не исключают, что геотермальные источники, вроде тихоокеанских, имеются и, к примеру, на Европе – спутнике Юпитера - на дне его подледного океана. А это обнадеживает. В NASA всерьез рассчитывают поискать там внеземную жизнь в ближайшее время. Подробнее в нашем материале.

Наука: Клуб любознательных