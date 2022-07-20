С одним из лимузинов Пугачевой связан громкий скандал - в 2019 году авто припарковалось прямо у поезда.

Могут ли Алла Пугачева и Максим Галкин переехать за границу, бросив в России друзей, близких и налаженный быт, страна гадает вот уже четыре месяца. Между тем, еще один "якорь" - имущество семьи, нажитое десятилетиями: вряд ли где-либо еще знаменитости смогут позволить себе такой же уровень жизни.

О квартирах пары и замке в подмосковной деревне Грязь стоимостью 1 млрд рублей, сайт kp.ru уже рассказывал. Впрочем, не только звездная недвижимость ошеломляет своей роскошью: движимое имущество супругов также примечательно. На этот раз сайт kp.ru выяснил, каким автопарком владеет Алла Борисовна: эти сведения, недоступные никому, кроме владельцев, публикуются впервые.

Всего в гараже Примадонны девять "ласточек". Есть среди них и экзотические наименования. Например, еще с "нулевых" Алла Борисовна владеет гидроциклом и снегоходом: похоже, артистка уважает активный отдых. Самый комфортабельный автомобиль певицы - белый минивэн "Шевроле Экспресс", который звезда приобрела в декабре 2013 года. Эта громадина может использоваться и для семейных путешествий как автодом, и для дальних поездок на гастроли: три ряда кресел, много места, огромный багажник. Пугачева купила свой "дом на колесах" за 3 млн 848 рублей, но сегодня такой экземпляр стоит в два раза дороже.

Автодом Пугачевой. Стоит ли говорить, что за рулем всегда водитель.

Кроме того, в собственности Примадонны сразу два автомобиля "Мерседес-Бенц", один - "Ауди", плюс внедорожник "Тойота Ленд Крузер". Ну а самые роскошные "лоты" в автопарке - лимузины "Майбах 62" и "Роллс Ройс Фантом". С "Майбахом", к слову, связан громкий скандал. Так, в 2019 году артистка отправилась в Ригу в сопровождении детей и их нянек. Аэрофобия вынуждает Пугачеву путешествовать только поездом, так случилось и на этот раз. Вот только лимузин артистки доставил её не просто на Рижский вокзал, а подвез прямо на перрон к вагону. В Сети тогда поднялся страшный шум, впрочем, нарушений в действиях Примадонны и ее водителя не нашли: машина, мол, остановилась на технической платформе и не могла мешать другим пассажирам.

Максим Галкин провожает Аллу Борисовну с детьми в очередное путешествие в отдельном вагоне поезда.

Максим Галкин провожает Аллу Борисовну с детьми в очередное путешествие в отдельном вагоне поезда

А вот история "Роллс Ройса" за 1 млн долларов (по курсу 2007 года. - Ред.) окутана красивой легендой. Его в середине "нулевых" подарил будущей жене Максим Галкин: юморист якобы выиграл машинку в казино, к которому пристрастился вслед за Аллой Борисовной.

КСТАТИ

Алла избавилась от подарков Киркорова

Большинство автомобилей звезды появились еще в "нулевые", но бережная Алла Борисовна не торопится с ними расставаться. Однако, это не значит, что Пугачева никогда не продает свои "ласточки" и они гниют в гаражах до конца своих дней. Так, по информации kp.ru, от подаренных Филиппом Киркоровым авто Примадонна давно избавилась. Когда-то молодой супруг преподнес Алле белоснежный "Хаммер" с розовым салоном и "Ауди ТТ" красного цвета - их след в автопарке певицы давно простыл.