Какие части тела надо мыть, чтобы разозлить Владимира Путина?

Президент России Владимир Путин. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Владимир Путин выступил на форуме изобретателей и рационализаторов «Сильные идеи для нового времени». Президент не раз говорил, что только новые технологии и модернизация экономики смогут вытащить нас из санкционного болота. А тут собрались люди с конкретными идеями – глава страны выслушал всех, иронично комментируя предложения.

СЕВЕРНЫЙ ПОТОК МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ

Но начал он с описания нынешней глобальной обстановки. Путин напомнил, что в мире есть «золотой миллиард» людей, которые живут богаче остальных и диктуют всем свои правила.

- Эта модель является расистской и неоколониальной по сути. Золотой миллиард не случайно стал таким, а благодаря грабежу народов в Азии и Африки. Индию, вон, сколько грабили, - напомнил президент.

Резюме главы страны: если не хотим зависеть от «золотого миллиарда», надо развивать собственную промышленность. Иначе можем стать технологическими заложниками других стран, как например произошло с турбиной Siemens из Канады.

- Сейчас говорят, что вернут эту машину. Но в каком качестве? Какие там технические параметры после этого ремонта? Может, возьмут там и в какой-то момент и отключат. И все! И встанет «Северный поток-1»! – предостерег глава страны.

ДЕСЯТКА НЕ НАЙДЕТСЯ?

Путина попросили помочь с кредитом Белоруссии на 9 млрд. рублей для строительства школьных классов робототехники. Компания из Питера их создает, но нужны субсидии. Российский лидер моментально нашел выход, обратившись к главе ВЭБ.РФ Шувалову:

- У Игоря Ивановича активы банка - 4,6 трлн рублей. Неужели вы десятку не найдете, о чем мы говорим!

МОЙТЕ ЭТИ ЧЕТЫРЕ МЕСТА

Заговорили о зеленых технологиях. Глава страны напомнил, что нельзя без оглядки хвататься за одни ветряки и солнечные панели. Иначе будет, как в Европе:

- Позавчера мне показали картинку в интернете, в СМИ в Европе распространяется. Человек изображен и подпись: «Хочешь разозлить Путина - мой только эти четыре места». Ну что это такое? Совсем с ума посходили? Экономьте воду, экономьте электроэнергию. Ну бред какой-то просто! Понаделали ошибок и теперь не знают, что с этим делать, и ищут виноватых, - Путин возмутился, что попал на дурацкий плакат.

Картинка с подписью: «Хочешь разозлить Путина - мой только эти четыре места».

РАСТЕНИЕ ИЛИ ГРИБ?

Как когда-то на пресс-конференции с Путиным прорекламировали вятский квас, так на этой встрече пиарили иван-чай. Кстати, получилось забавно.

- А как вы относитесь к иван-чаю? – спросил президента Александр Хлынов из союза производителей этого растения.

- Видимо, хорошо, если вы мне скажете, что это такое, я поточнее отвечу, - пошутил Путин.

- Шутки в сторону, иван-чай - наш традиционный продукт.

- Гриб?

- Растение.

- Вы так рукой показали, как будто он вокруг этого здания растет. Я уже хотел пойти собирать.

- Я могу научить этому. Рынок горячих напитков: 300 млрд. рублей, но степень локализации всего 0,2%. Чай кофе в стране не растут.

- Растут! Краснодарский чай… - возмутился президент.

- Чтобы напоить всю страну…

- В хорошем смысле.

- …иван-чаем нужно развивать отрасль до 30-35%. 100 млрд. оставим в экономике. Надо признать иван-чай сельхозпродуктом. В школах начать рассказывать про него.

- Шутки-шутками, но это точно полезнее кока-колы, - поддержал глава страны, пообещав подписать резолюцию для Минсельхоза.