Путин заявил, что Канада не хотела отдавать турбину для "Северного потока", потому что сама добывает нефть и газ Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что Канада не хотела возвращать турбину для газопровода «Северный поток», потому что потому что желает выйти на рынок Европы со своими нефтью и газом, которые она производит.

«Одна машина нуждается в ремонте, плановом, ее не отдают из Канады, потому что ввели санкции против "Газпрома". Я скажу почему Канада сделала это - потому что она производит нефть и газ и хочет выйти на рынок Европы», - заявил российский президент.

По словам Путина, в основе были не политические решения, а «прагматические мотивы, связанные с попыткой на рынок Европы». «Эта конкуренция она на каждом шагу», - отметил он.

Напомним, ранее Оттава решила вернуть Берлину турбину Siemens для «Северного потока - 1». Российские журналисты выяснили, что в минувшие воскресенье, 17 июля, турбину отправили на самолете в Германию, а прибыть в Россию она должна через Хельсинки к следующему воскресенью, 24 июля. Тем не менее, как писал сайт kp.ru, сегодня, 18 июля, корпорации «Газпром» в очередной раз сообщила, что не располагает документами на вывоз данной турбины в условиях санкционных ограничений.