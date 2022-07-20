Московский зоопарк рассказал, как будет извлекать банку от сгущенки из пасти белого медведя

В пасти у белого медведя застряла банка от сгущенки.

Молодой белый медведь сегодня утром пришел за помощью к людям в поселок Диксон на севере Красноярского края. Животное увидели местные метеорологи. Медведь рычал, но практически из последних сил. Присмотревшись, стало понятно, что у него в пасти застряла металлическая банка из-под сгущенки. Достать предмет самостоятельно никто не решился, но сообщили в Росприроднадзор.

- По спасению белого медведя в Красноярском крае было проведено срочное заседание Рабочей группы по работе в Программе реабилитации осиротевших детенышей белого медведя. Было принято решение направить на место ветеринарного врача из Москвы, - сообщили в ведомстве.

Врача нашли в Московском зоопарке. Ему показали видео, которое сняли местные жители.

- Насколько можно судить по видео, белый медведь находится в тяжелом состоянии. Видно, что хищник не может самостоятельно извлечь банку, - сказал ветеринарный врач.

Московский зоопарк быстро организовал все для рабочей поездки специалиста. В ближайшее время он прибудет на остров Диксон, где сейчас находится молодой медведь.

- Мы направили в Красноярский край также все необходимое оборудование и ветеринарные препараты. Будет выполнен комплекс действий по спасению животного, - рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

- А как будет проходить операция по спасению?

- Первое, что нужно будет сделать – обездвижить медведя, после этого извлечь банку и обработать рану. Потом предстоит транспортировка медведя подальше от поселений людей.

Специалисты побеспокоились и о том моменте, когда животное придет в себя, то будет некоторое время ощущать упадок сил и не сможет охотиться.

- Мы подготовили для медведя 50 кг рыбы, так как он находится в истощенном состоянии. Ему нужно будет максимально быстро восстановить свои силы, чтобы дальше остаться в природе и жить, - добавила Светлана Акулова.