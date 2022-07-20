Перепись геев: в США просят зарегистрироваться всех представителей ЛГБТ для прививки от оспы обезьян

Департамент здравоохранения округа уже выяснил, что 96% из уже выявленных случаев заражения приходится на мужчин, 82% из которых идентифицируют себя геями Фото: REUTERS

Оспа обезьян медленно, но верно распространяется по территории США. Особенно активна вспышка в федеральном округе Колумбия, в границах которого находится американская столица, Вашингтон.

Американские эпидемиологи уже предупредили, что вирус оспы обезьян легче всего передается при гомосексуальном половом контакте, и определенные категории граждан подвержены самому высокому риску заражения.

К этим категориям отнесены: геи, бисексуалы и гетеросексуалы-мужчины, имевшие анонимных половых партнеров мужского пола в последние 2 недели; трансгендеры и небинарные персоны; проститутки любого пола; персонал заведений секс-индустрии (секс-клубы, сауны, бани и пр.).

Всех их в Вашингтоне просят уже сейчас зарегистрироваться на специальном сайте для последующей вакцинации. Собственно вакцины еще нет, но власти намерены всех «рисковых ребят» привить сразу же, как вакцина поступит в медицинские учреждения.

Департамент здравоохранения округа уже выяснил, что 96% из уже выявленных случаев заражения приходится на мужчин, 82% из которых идентифицируют себя геями.

Вашингтон – не просто столица Америки; в этом городе – одна из самых высоких пропорций «радужного» населения по отношению к гетеросексуалам: геев и лесбиянок здесь, как минимум, в три раза больше, чем в среднем по США.

Разъяснительная работа о важности вакцинации входит в круг обязанностей помощницы министра здравоохранения США Рэчел Левин – первой в высшем руководстве страны трансгендерной женщины. Но получившая еще и титул адмирала Левин теперь использует каждую возможность, чтобы требовать особых прав для молодых людей, желающих изменить свой пол.

Так, мадам адмирал подверглась критике за то, что в интервью MSNBC, которое должно было быть посвящено вспышке оспы обезьян, львиную долю времени она посвятила поддержке транс-молодежи, полностью проигнорировав заявленную тему.

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