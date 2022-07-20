Минобороны: Зеленский собрался устроить Украине второй Чернобыль

Украинские беспилотники попытались атаковать Запорожскую АЭС Фото: СОЦСЕТИ

Украинские беспилотники-камикадзе совершили налет на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре, который находится по контролем войск Донбасса. Били по хранилищу с ядерными отходами, но не попали.

«Так, 18 июля 2022 г. украинскими националистическими формированиями с применением двух беспилотных летательных аппаратов типа «камикадзе» нанесен удар по объектам на территории Запорожской атомной электростанции (один беспилотный летательный аппарат уничтожен на подлете к АЭС). Только по счастливой случайности это не привело к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной катастрофы», - сообщил на прошедшем брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник призвал Организацию Объединенных Наций, Международное агентство по атомной энергии и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и «принять действенные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины».

В этом время Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями объектов здравоохранения в военных целях:

-«В Константиновке Донецкой Народной Республики в городской больнице № 1 (просп. О.Тихого) националистами оборудованы опорные пункты, на прилегающей территории размещена бронетехника и артиллерия, в помещениях медицинского учреждения неонацисты под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживают персонал и пациентов больницы, фактически используя их в качестве «живого щита»».

-«В Зализном Донецкой Народной Республики в здании поликлиники (просп. Пионеров) боевиками националистического батальона «Айдар» оборудованы казармы и огневые точки, подходы к учреждению заминированы, но местное население

об этом умышленно не уведомлено».

-«В Торецке (ул. Терешковой) и Дружковке (ул. Донской квартал) Донецкой Народной Республики в зданиях лечебных профилакториев дислоцированы подразделения ВСУ, размещены склады вооружения и боеприпасов, а на прилегающей

к медицинским объектам территориях размещены бронетехника, артиллерия и РСЗО».

- «В Николаеве военнослужащие ВСУ оборудовали опорный пункт в здании поликлиники (ул. Пограничная), в непосредственной близости от учреждения разместили большое количество военной техники, при этом, эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась».

«Несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, эти и другие подобные факты до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения и мировой общественности», - подчеркнул на брифинге Мизинцев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 26 764 человека, в том числе 4 624 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – 2 718 597 человек, из которых 431 310 – дети.

Государственную границу Российской Федерации пересекли 437 850 автомобилей, в том числе за сутки – 4 767».

- «В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «На пунктах сбора подготовлено свыше 49,5 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения».

- «В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 45 809,8 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 333 акции, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 559,1 тонны гуманитарной помощи».

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