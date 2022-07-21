В Архангельске обсудили проблему микропластика в Арктике

Оператором событий председательства выступает Фонд Росконгресс

В Архангельске состоялась Конференция по отходам и проблеме микропластика в Арктике в рамках плана основных мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. Оператором событий председательства выступает Фонд Росконгресс.

«Проблема микропластика актуальна для всего Мирового океана, однако в Арктике она приобретает особое звучание. В 2019 году в рамках Международной научно-образовательной экспедиции «Арктический плавучий университет» проводилось исследование содержания микропластика в Северном Ледовитом океане. Результаты показали, что даже в Баренцевом море, расположенном вдали от экономических промышленных центров, фиксируется наличие микропластика», — отметил Председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета, Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

По его словам, наибольшую опасность эта проблематика представляет для проживающих в регионе людей, в том числе коренного населения Севера, ключевым промыслом которого является рыболовство.

«Вопросы защиты окружающей среды, изменения климата в Арктическом регионе не исчезли из актуальной повестки дня. МИД России готов всячески содействовать налаживанию и развитию диалога между российскими учеными и их зарубежными коллегами. Речь в этом случае идет не только о странах-членах Арктического совета. Мы остаемся открытыми к диалогу с государствами-наблюдателями Совета по вопросам обеспечения экологической безопасности в регионе. В то же время развиваем сотрудничество с учеными и экспертами из внеарктических государств, поскольку вопросы экологии Арктики имеют глобальный характер», — добавил он.

Только за 2017 год в мире было произведено 350 млн тонн пластмасс, а к 2050 году этот показатель увеличится практически до 1 млрд тонн, отметила заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко. Мировой океан по всей водной толще уже загрязнен более чем на 5 трлн микропластиковых частиц. При этом около половины всего пластика легче воды: это упрощает его перемещение по поверхности воды и распространение по всей планете. По словам заместителя председателя Комитета Совета Федерации, в результате особенностей океанических течений Арктика, Северный Ледовитый океан и Баренцево море могут стать местом накопления пластика.

«Для выявления и снижения негативных последствий загрязнения микропластиком нужно реализовать целый комплекс мер. Нам необходимо сформировать самостоятельное направление государственной экологической политики для охраны поверхностных водных объектов от микропластика. Требуется законодательное закрепление понятия микропластика с указанием типов полимеров, размерного диапазона и иных характеристик», — отметила она.

Кроме того, рассмотрения требует и вопрос сокращения поступления морского мусора и пластика в воды Арктических морей. «Возможно, необходимо принять и кардинальное решение, запрещающее использование одноразового пластика в Арктической зоне», — подчеркнула Зленко.

С нормативной точки зрения к проблемам Арктической зоны необходимо подходить с учетом специфических особенностей региона, сообщил заместитель Директора департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления Минприроды России Борис Французов. В 2022 году ведомство ожидает итогов проводимой ФГБУ УралНИИ «Экология» научной работы на тему особенностей обращения с отходами в Арктической зоне. Результаты будут обсуждаться на площадке созданной Минприроды России рабочей группы. Итогом этой деятельности должны стать предложения Минприроды по изменению нормативных актов, сказал он.

«Международный опыт показывает необходимость постепенного перехода к ограничению неэкологичных видов материалов с учетом всех необходимых факторов: наличия аналогов товаров и упаковки из неэкологичных материалов, наличия сырья и технологий для их производства, переходный период для адаптации в том числе малого и среднего предпринимательства к новым условиям», — отметил Французов.

На конференции состоялись три сессии, темами которых стали различные аспекты экологической повестки в Арктике. Участники дискуссий обсудили такие вопросы, как реализация национального проекта «Экология», управление отходами в Арктическом регионе, ликвидация накопленного экологического вреда, а также рассмотрели лучшие практики организации обращения с коммунальными отходами и реализацию положений международных конвенций и протоколов экологической направленности. Кроме того, рассмотрели проблематику управления пластиковыми отходами в регионе, ликвидацию загрязнений океанов и другие аспекты распространения частиц синтетических полимеров.

Конференция состоялась на площадке Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова. Организатор мероприятия – Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Охрана окружающей среды, включая вопросы изменения климата, входит в число приоритетов российского председательства в Арктическом совете в 2021–2023 гг. С учетом быстрого изменения климата в Арктике, что проявляется в том числе в деградации вечной мерзлоты и эмиссии газогидратов, российская сторона рассматривает среди первостепенных задачи по смягчению негативных последствий климатических изменений, повышению адаптации жизнедеятельности и обеспечению устойчивости к его последствиям, сохранению и восстановлению окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, поддержанию здоровья арктических экосистем, включая морскую среду, сохранению биоразнообразия, в частности, мигрирующих видов птиц.